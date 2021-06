La primavera de 2022 sigue cogiendo fuerza: conciertos de Japanese Breakfast en Madrid y Barcelona en marzo

A pesar de lo que su nombre artístico pueda insinuar, Michelle Zauner no es japonesa sino que nació en Seúl (Corea del Sur). Pero, con solo nueve meses de edad, sus padres se mudaron a Eugene (Oregon), así que allí creció bajo el influjo de la edad dorada del indie rock norteamericano de finales de los 90: entre sus bandas de juventud estaban Modest Mouse, Joanna Newsom o unos Yeah Yeah Yeahs con cuya Karen O compartía la ascendencia coreana. Pero la vida no se lo iba a poner fácil: sus primeros grupos no tuvieron la trascendencia deseada y su madre murió cuando ella solo tenía 25 años. Después de esto, decidió mudarse a Brooklyn y empezar una nueva vida.

Fue allí donde, entre sus jornadas en una agencia de publicidad y empujada por la reciente pérdida, fueron surgiendo las canciones de Psychopomp, su debut como Japanese Breakfast en 2016. Acogida por el sello Dead Oceans, Soft Sound From Another Planet (2017) confirmó que estábamos ante una irrupción capaz de revitalizar el indie rock (que tiende al pop) de toda la vida. Tras un compás de espera notable, 2021 será el año en el que finalmente Japanese Breakfast se consolide como el nuevo icono que es, abrazando por fin una recién descubierta felicidad gracias a la publicación de su primer libro, Crying in H Mart, y a su tercer disco, Jubilee, el más luminoso, vibrante y exuberante de su carrera.

Antes de su paso por Primavera Sound 2022, Japanese Breakfast presentará Jubilee en Madrid (Independance, 13 de marzo) y Barcelona (Apolo, 14 de marzo). Una ocasión estupenda para celebrar en las distancias cortas la recién estrenada gama cromática jovial de Michelle Zauner.

Entradas a la venta al precio de 20 € (+ gastos) en DICE a partir del viernes 18 de junio a las 10:00.