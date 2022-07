La primera biografía autorizada de Charlie Watts (Rolling Stones) se publicará en septiembre

Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de su muerte, acaba de anunciarse la biografía oficial de Charlie Watts, autorizada y apoyada tanto por su familia como por sus compañeros de banda The Rolling Stones. Se titulará Charlie’s Good Tonight: The Authorised Biography of Charlie Watts y será publicada el 15 de septiembre en Reino Unido y el 11 en Estados Unidos. Por el momento, desde nuestro país podremos comprarlo en alguno de esos mercados, pero aún no sabemos qué editorial y en qué fecha se publicará la edición traducida al castellano.

Escrita por Paul Sexton, incluirá entrevistas y textos de sus compañeros Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Woods, así como de su antiguo productor y manager Andrew Loog Oldham y muchos otros amigos, familiares y colaboradores.

Según la banda, «nuestro querido amigo Charlie Watts no solo era un fantástico baterista sino que también una maravillosa persona. Era divertido, generoso, y un hombre con mucha clase y le echamos de menos todos los días. Estamos encantados de que su familia haya autorizado está biografía oficial escrita por Paul Sexton, que ha estado escribiendo y contando la carrera tanto de Charlie como de la banda durante muchos años».

Asimismo, el autor ha recordado que «uno de los mejores amigos de Charlie me dijo que era una persona muy fácil de querer. Yo he tenido el placer de su compañía en muchas ocasiones a lo largo de más de 25 años, y es un sentimiento que comparto absolutamente. Haber sido capaz, con la ayuda y el apoyo de aquellos que mejor le conocían, de contar el tiempo que he pasado con este hombre tan único y sus compañeros en los Rollinf Stones a través de esta biografía autorizada es emocionante y todo un honor al mismo tiempo».

Sobre The Rolling Stones

Seguramente la mejor banda de rock and roll de la historia, los Rolling Stones surgieron en los sesenta como una alternativa más oscura y peligrosa a los Beatles. A partir de la insolencia de Mick Jagger, los deslumbrantes riffs de Keith Richards y la inigualable base rítmica de Charlie Watts y Bill Wyman, el grupo supo personificar como ninguno el mito del rock and roll y sus excesos durante más de cinco décadas, alternando períodos de esplendor y decadencia. Si bien siempre se mantuvieron fieles al blues y al r&b, pronto fueron incorporando elementos del pop y la psicodelia de la época y durante los setenta abarcaron géneros como el reggae, country, funk o disco. Su influencia es fácilmente advertible en prácticamente todas las bandas de rock del planeta.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Rolling Stones

The Rolling Stones / England's Newest Hit Makers (1964)

12 X 5 (1964)

The Rolling Stones No. 2 (1965)

The Rolling Stones, Now! (1965)

Out of Our Heads (1965)

December's Children (And Everybody's) (1965)

Aftermath (1966)

Between the Buttons (1967)

Their Satanic Majesties Request (1967)

Beggars Banquet (1968)

Let It Bleed (1969)

Sticky Fingers (1971)

Exile on Main St. (1972)

Goats Head Soup (1973)

It's Only Rock 'n Roll (1974)

Black and Blue (1976)

Some Girls (1978)

Emotional Rescue (1980)

Tattoo You (1981)

Undercover (1983)

Dirty Work (1986)

Steel Wheels (1989)

Voodoo Lounge (1994)

Bridges to Babylon (1997)

A Bigger Bang (2005)

Blue & Lonesome (2016)

