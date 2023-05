La relación mentor-aprendiz de Brian Eno y Fred Again… por fin se materializa en un disco conjunto

Brian Eno y Fred Again… se unen para crear una obra maestra de la música electrónica, y es que aunque los dos genios han colaborado en el pasado, nunca habían lanzado un álbum juntos. Hasta ahora.

Esta semana se publica Secret Life, el primer álbum oficial de Brian Eno y Fred Again… como dúo. El disco saldrá a la venta el 5 de mayo de 2023, a través del sello Text Records, propiedad de Four Tet.

El propio Four Tet fue el encargado de anunciar el álbum en sus redes sociales, calificándolo como “el álbum más bonito de 2023”. El disco estará disponible en formato CD, vinilo y digital.

Una relación de mentor y aprendiz

La historia de Brian Eno y Fred Again… es bastante curiosa. Resulta que Fred Again… creció al lado del estudio de Eno, y se unió a un grupo de canto a capela que ensayaba allí cuando era adolescente.

Más tarde, en 2014, Fred Again… trabajó como compositor en los álbumes Someday World y High Life, que Eno hizo junto a Karl Hyde. Además, fue coproductor del primero de ellos.

Desde entonces, no habían vuelto a colaborar oficialmente, hasta ahora. Secret Life es el fruto de su relación de mentor y aprendiz, que ha dado lugar a una obra maestra de la música electrónica.

Un adelanto en la radio

Si quieres escuchar un adelanto del álbum, puedes sintonizar la emisora Secret Life FM, que emite todos los días a las 10 p.m. hora del Reino Unido. La radio ha estado transmitiendo fragmentos del disco hasta su fecha de lanzamiento.

También puedes reservar el álbum en la página web de Four Tet, donde encontrarás más información sobre el proyecto.

Un poco más sobre Brian Eno y Fred Again…

Brian Eno es uno de los músicos más influyentes e innovadores de la historia. Comenzó su carrera como miembro de la banda de rock glam Roxy Music, pero pronto se dedicó a explorar otros géneros como la música ambiental, el art rock o la world music.

Ha producido discos para artistas como David Bowie, U2, Coldplay o Talking Heads, y ha colaborado con músicos como Robert Fripp, David Byrne o Jon Hassell. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Another Green World, Music for Airports, Apollo: Atmospheres and Soundtracks o Nerve Net.

Fred Again… es un joven productor y cantante británico que ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, Stormzy, FKA Twigs o Headie One. Su estilo combina elementos del pop, el R&B, el hip hop y la música electrónica.

Ha lanzado tres álbumes en solitario: Actual Life 1 (April 14 – December 17 2017), Actual Life 2 (April 14 – December 17 2018) y Actual Life 3 (January 1 – September 22 2022). En ellos muestra su talento para crear canciones emotivas y originales a partir de samples de voces anónimas que encuentra en internet.