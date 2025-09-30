La reunión histórica de Oasis se convierte en libro de culto

La reunión de Oasis en 2025 no solo ha sido uno de los eventos más esperados del año, sino que ahora se inmortaliza en un libro de lujo titulado OASIS LIVE ’25 OPUS. Editado en colaboración con Opus y con la participación directa de Liam Gallagher, Noel Gallagher y el fotógrafo Simon Emmett, el volumen documenta con detalle la gira de regreso de la banda tras 16 años de separación. Emmett, quien ya había trabajado con ambos hermanos en sesiones previas, fue el único fotógrafo autorizado para capturar desde los primeros ensayos hasta los conciertos finales, incluyendo el icónico reencuentro en Cardiff.

El libro, que tendrá una edición limitada de solo 100 copias en formato gigante (62 cm x 45 cm), incluye 400 páginas impresas en papel de seda de alta definición y encuadernadas a mano. Además de las imágenes, contiene textos escritos por los propios Gallagher y material exclusivo de backstage. La edición Limited Marquee será acompañada por versiones Midi y Retail, aún sin fecha de lanzamiento confirmada. En paralelo, se está preparando un documental dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (responsables de Shut Up and Play the Hits), con producción de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

La gira Live ’25 ha recorrido Reino Unido, Estados Unidos y México, con paradas memorables en el estadio de Wembley, donde Liam dejó caer la posibilidad de nuevas fechas en 2026. La energía del público, los himnos generacionales y la química renovada entre los hermanos han convertido esta reunión en algo más que una gira: es un fenómeno cultural que revive el espíritu de los 90 con una nueva intensidad.

De Manchester al mundo: el ascenso, caída y renacimiento de Oasis

Oasis nació en Manchester en 1991, liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher, y rápidamente se convirtió en el estandarte del britpop. Su debut Definitely Maybe (1994) fue un éxito inmediato, pero fue (What’s the Story) Morning Glory? (1995) el que los catapultó al estrellato global con himnos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova. En 1996, la banda hizo historia al congregar a 250.000 personas en Knebworth, consolidando su estatus como fenómeno cultural. Su actitud desafiante, letras directas y melodías pegajosas conectaron con una generación que buscaba identidad en medio del cambio político y social del Reino Unido.

A pesar del éxito, las tensiones internas entre los Gallagher marcaron la trayectoria del grupo. Tras álbumes como Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Don’t Believe the Truth (2005), Oasis se disolvió oficialmente en 2009 tras una pelea entre los hermanos antes de un concierto en París. Desde entonces, Liam formó Beady Eye y luego inició una carrera solista, mientras que Noel lanzó Noel Gallagher’s High Flying Birds. La reunión de 2025, con la gira Live ’25 y el libro OPUS, marca un nuevo capítulo en su historia. No solo revive su legado, sino que lo recontextualiza para una nueva generación que, como la original, encuentra en sus canciones una forma de pertenencia y resistencia.

