La superestrella biónica Viktoria Modesta lanza un nuevo sencillo como aperitivo exquisito de su próximo disco “Moksha”

Probablemente para muchos no signifique nada o simplemente no guste, pero a veces hay que valorar algunas realidades desde sus diferentes ángulos, especialmente por lo que representan. Es el caso de Viktoria Modesta Moskalova, una cantante, compositora y modelo de Daugavpils, la segunda ciudad más poblada de Letonia. ¿Qué tiene esta mujer de diferente frente a todas las demás artistas musicales pop?

La diferencia estriba en que Viktoria, debido a una negligencia médica, nació con una irregularidad en su pierna izquierda causándole muchos problemas, físicos y psicológicos, y rechazo social en su propio país de nacimiento. A raíz de ello decidió abandonar Letonia y afincarse en el Reino Unido donde, poco a poco, fue logrando entre el público gran aceptación, respeto, reconocimiento, admiración y éxito.

Ahora, Viktoria Modesta regresa a la escena artística tras haber estado 5 años alejada de la música. Su nuevo sencillo, One With The Ray of Light, se dio a conocer hace escasos días junto a un clip que es realmente una gozada visual, conceptual y estética.

En la entrevista que realizó a la revista Flaunt, ella dejó muy claros los fundamentos en los que está trabajando actualmente, bases que estructuran una catarsis evolutiva que desde la lucha de la oscuridad hacia la luz y la aceptación de ambas como parte de su existencia.

Así lo explica ella misma: “Este sencillo es el primer lanzamiento de un disco llamado Moksha. Es una obra de arte conceptual, y One With The Ray of Light es una especie de declaración de lo que será ese arte. Creo que este sencillo es una pequeña ventana a mi mundo interior. La película tiene un elemento de ciencia ficción muy fuerte pero en ella hay mucha moda, naturaleza, coreografías y efectos increíbles. Además de todo ello, colaboran personas que han apoyado mi carrera durante años. En este trabajo se desarrollan muchas relaciones personales y creativas. Yo lo resumiría como un viaje emocional, poético, sonoro y visual”.

Cabe saber que, tras varios fracasos en diversas intervenciones quirúrgicas y estéticas, Viktoria Modesta decidió en 2007 amputar su pierna transformando así la percepción que se tenía acerca de la belleza alterada​. La singularidad de esta artista es que, a pesar de toda la negatividad sufrida, ha sabido utilizar valerosamente su diferencia y prótesis como piezas únicas, dándoles una apariencia excelente, artística y biónica sin precedentes. Gracias a ese esfuerzo y lucha constante por reafirmar su diferencia, Modesta ha logrado superar todas las dificultades a las que se ha visto sometida convirtiéndose en una aclamadísima estrella del pop y artista del fashion más atrevido.

“Por mucho tiempo, la cultura pop me cerró las puertas como una artista amputada y alternativa. Creo que a la gente siempre le ha costado saber qué pensar o sentir sobre un amputado que no trata de ser un atleta olímpico. En el deporte, sobrepasar la minusvalía te hace un héroe, pero en el mundo del pop no hay lugar para estos sentimientos (…) El tiempo para las aburridas discusiones éticas sobre la discapacidad deben terminar. Solo a través de los sentimientos de admiración, de aspiración, de superación y respeto, es donde podemos avanzar como sociedad”, afirma.

Modesta comenzó a modelar a la edad de quince años. Ha aparecido en portadas de revistas como Bizarre y Skin Two y en las creaciones de Torture Garden (Noir Collection). Gracias a su mente abierta y creativa, a Viktoria no le importa mostrarse al natural, de hecho, quiere que el público conozca su realidad por que la hipocresía social trata de eludir ciertas realidades mostrando desprecio, burla o marginación. Su desnudo realizado por el prestigioso fotógrafo James Stroud fue exhibido en el National Portrait Gallery ya que, según ella, “ser diferente y no encajar en los estereotipos de la gente, aporta mucho valor y puntos fuertes en la vida creativa que otros no tienen”. Partiendo de esta base, Modesta ha tomado su diferencia para crear a partir de la misma, una imagen insuperable y verdaderamente fascinante que controla por sí misma hasta el último detalle, una estética que va desde el fetish hasta el ciberpunk.

Con un bagaje musical ecléctico, que por momentos recuerda a los Yeah Yeah Yeahs de It’s Blitz o al pop electrónico nórdico de gente como Tove Stryke o MØ, Viktoria Modesta afirma que sus trabajos buscan abrazar y ensalzar la diferencia e incluso convertirla como estética biónica y arte transhumano. Sin duda, su aspecto, su forma de vestir y su música, son manifiestamente diferentes. Basta con escuchar sus composiciones o revisar alguno de sus trabajos como modelo, para comprobar que Viktoria Modesta no es como otras cantantes pop (Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga…) sino una artista que va más allá de la pura convencionalidad, destacando sus depurados trabajos en defensa de una concepción transgresora de la belleza y del arte. Como dijo en cierta ocasión, “algunos de nosotros nacimos para tomar riesgos”.