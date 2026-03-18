Labrinth estalla contra la industria musical y declara que está “fuera” de su discográfica en un mensaje que denuncia la toxicidad del sistema

Labrinth ha vuelto a encender el debate sobre la salud del ecosistema musical con una serie de mensajes en los que critica abiertamente a su discográfica y al funcionamiento de la industria. El artista británico, cuyo nombre real es Timothy Lee McKenzie, publicó primero un mensaje incendiario —ya eliminado— en el que afirmaba: “I’M DONE WITH THIS INDUSTRY. FUCK COLUMBIA. DOUBLE FUCK EUPHORIA. I’M OUT. THANK YOU AND GOOD NIGHT X”.

Lejos de rebajar el tono, Labrinth ha ampliado su postura en un nuevo comunicado en Instagram, donde asegura que quiere “tener interacciones significativas” y rechaza la lógica de usar y ser usado que, según él, domina el sector. “No quiero usar a nadie, no quiero que me usen. Espero que la gente deje de actuar como si esto fuera lo normal. Lo falso no es un buen plan de negocio”, escribió en un mensaje acompañado de una imagen con un texto aún más duro: “Merodeamos alrededor de grandes estrellas esperando estar en su lugar algún día como serpientes. Esperando devorar a sus dueños”.

El músico denuncia que los artistas jóvenes entran en la industria con ilusión y terminan convertidos en “lobos de Wall Street”, priorizando oportunidades sobre relaciones reales. También cuestiona la mercantilización extrema del arte: “¿Quién dijo que es normal convertir lo que yo llamo el ruido de Dios —nuestra música— en transacciones comerciales?”, concluyendo con un contundente “No me suscribo”.

Sus palabras han resonado entre otros artistas: Lauren Jauregui, Dove Cameron y Diplo han comentado públicamente apoyando su postura. Todo esto ocurre apenas dos meses después de publicar Cosmic Opera: Act I, su cuarto álbum, y a pocas semanas del estreno de la tercera temporada de Euphoria, serie para la que Labrinth ha sido compositor principal desde su inicio y cuyo nuevo ciclo co‑firma junto a Hans Zimmer.

La tensión contrasta con declaraciones pasadas en las que el propio Labrinth agradecía la libertad creativa que le daba el creador de la serie, Sam Levinson, y con el éxito de canciones como “All For Us”, que le valió un Emmy y consolidó su papel como una de las voces más singulares del pop experimental contemporáneo. Su reciente aparición en el desfile de Balenciaga en París, donde se mostró metraje inédito de la nueva temporada, demuestra que su vínculo con el universo Euphoria sigue vivo, aunque su relación con la industria esté en un punto crítico.

Labrinth: Experimentación, vulnerabilidad y un sonido que desafía etiquetas

Desde sus inicios en Londres, Labrinth ha construido una trayectoria única dentro del pop y la electrónica contemporánea. Tras irrumpir con Electronic Earth, su mezcla de soul futurista, producción maximalista y sensibilidad emocional lo convirtió en un referente del pop alternativo británico. Su trabajo como compositor y productor lo llevó a colaborar con artistas como Sia, Diplo y The Weeknd, además de formar parte del supergrupo LSD. Su salto a la composición audiovisual con Euphoria amplió su impacto global, gracias a piezas como “All For Us”, “Mount Everest” o “I’m Tired”, que combinan épica, espiritualidad y una estética sonora inconfundible. Con Cosmic Opera: Act I, Labrinth continúa explorando territorios conceptuales y operísticos, reafirmando una carrera que siempre ha priorizado la creatividad sobre las convenciones.

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