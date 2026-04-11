Labrinth se desvincula de «Euphoria» y deja en incógnita el sonido de la tercera temporada

La tercera temporada de Euphoria llegará con un cambio inesperado: Labrinth ya no forma parte de su banda sonora, según ha confirmado HBO. El músico londinense, responsable de buena parte del ADN emocional de la serie, había firmado piezas tan reconocibles como “Formula”, “Still Don’t Know My Name” o la colaboración con Billie Eilish “Never Felt So Alone”, todas ellas fundamentales para entender el impacto audiovisual de las dos primeras entregas del drama adolescente. Sin embargo, su relación con la producción se ha roto definitivamente, dejando un vacío creativo difícil de ignorar.

El distanciamiento no ha sido silencioso. Hace unas semanas, Labrinth publicó un mensaje en Instagram —ya eliminado— en el que expresaba su hartazgo con la industria y con su propio sello discográfico, acompañado de frases como “I’M DONE WITH THIS INDUSTRY” o “FUCK COLUMBIA. DOUBLE FUCK EUPHORIA. I’M OUT. THANK YOU AND GOOD NIGHT X”. Más tarde matizó su postura, explicando que buscaba “tener interacciones significativas” y que no quería “usar a nadie ni ser usado”, una reflexión que apuntaba a un desgaste profundo con el funcionamiento del negocio musical.

Pese a que HBO había anunciado su regreso junto al compositor Hans Zimmer, la cadena ha confirmado ahora que Labrinth no ha participado en la nueva temporada, sin ofrecer más explicaciones. Incluso Sam Levinson, creador de la serie, ha reconocido no saber qué ocurrió exactamente, aunque destacó que el artista fue clave para construir la identidad sonora de Euphoria. Con el estreno previsto para el 12 de abril y un primer adelanto que ya ha generado debate por su tono diferente, la ausencia del músico añade un nuevo elemento de incertidumbre a una serie que siempre ha hecho del riesgo su marca.

Labrinth, del pop experimental al sonido cinematográfico que marcó una generación

Nacido como Timothy Lee McKenzie, Labrinth se consolidó como uno de los productores y compositores más singulares del pop británico contemporáneo. Tras irrumpir con fuerza a principios de la década de 2010, su debut Electronic Earth lo situó como un creador capaz de mezclar electrónica, soul y experimentación con una naturalidad poco común. Más tarde profundizó en un enfoque más atmosférico y cinematográfico con Imagination & the Misfit Kid, un trabajo que anticipaba su alianza con Euphoria y su habilidad para construir paisajes sonoros cargados de emoción. Además de su carrera en solitario, ha colaborado con artistas como Sia, Diplo, The Weeknd o Billie Eilish, consolidándose como un productor versátil y un compositor con una sensibilidad única. Su trayectoria demuestra una constante búsqueda de libertad creativa, algo que vuelve a quedar patente en su reciente ruptura con la serie.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.