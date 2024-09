Lady Gaga anuncia «Harlequin», un disco de clásicos del jazz para acompañar el estreno de «Joker 2»

Lady Gaga ha anunciado el lanzamiento de Harlequin, un álbum compañero de la película Joker: Folie à Deux. Este álbum saldrá el viernes 27 de septiembre, una semana antes del estreno mundial de la película el 4 de octubre, coincidiendo con el quinto aniversario del Joker de 2019. En la película, Gaga interpreta a Harley Quinn junto a Joaquin Phoenix como el Joker, y cuenta con la participación de Steve Coogan, Catherine Keener, Brendan Gleeson y Zazie Beetz.

Harlequin incluirá versiones de varios clásicos jazz como Oh, When The Saints, Get Happy y That’s Life, además de algunas pistas originales. Gaga compartió en una entrevista con Vogue que su interpretación de Harley Quinn se basó en sus propias experiencias con el caos interno.

Este álbum será el primero de Gaga desde Love For Sale de 2021, su colaboración con el fallecido Tony Bennett. Su último álbum en solitario fue Chromatica en 2020. Gaga también ha revelado planes para lanzar un nuevo álbum de material original en 2025, conocido como LG7, aunque su novedad más reciente es el single que lanzó hace unas semanas junto a Bruno Mars, Die With A Smile.

Tracklist de Lady Gaga – Harlequin

‘Good Morning’

‘Get Happy (2024)’

‘Oh, When the Saints’

‘World On a String’

‘If My Friends Could See Me Now’

‘That’s Entertainment’

‘Smile’

‘The Joker’

‘Folie à Deux’

‘Gonna Build a Mountain’

‘Closer to You’

‘Happy Mistake’

‘That’s Life’