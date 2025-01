Lady Gaga anuncia su nuevo álbum «Mayhem»

Lady Gaga ha anunciado su séptimo álbum de estudio, Mayhem, que se lanzará el 7 de marzo de 2025. La noticia llega después de que carteles con el título y la fecha de lanzamiento del álbum aparecieran en ciudades como Nueva York y Las Vegas. El álbum, compuesto por 14 canciones, ha sido producido por Gaga, Michael Polansky y Andrew Watt, con la colaboración de productores como Cirkut y Gesaffelstein.

En un comunicado de prensa, Gaga describió Mayhem como una reinvención de su sonido temprano, con un enfoque caleidoscópico que abarca su vasta biblioteca musical mientras adopta una perspectiva artística fresca y audaz. «El álbum comenzó como un enfrentamiento a mi miedo de volver al pop que mis primeros fans amaban», compartió Gaga. También comparó el proceso de creación del álbum con «reensamblar un espejo roto», creando algo hermoso y completo de una manera nueva.

El tercer sencillo del álbum y su video musical se estrenarán el 2 de febrero durante un descanso comercial en los Premios Grammy 2025. Este lanzamiento marca el regreso de Gaga al pop después de su último álbum en solitario, Chromatica, lanzado en 2020.

La noticia de Mayhem ha generado gran expectación entre los fans y la industria musical. Gaga ha sido confirmada como cabeza de cartel para Coachella 2025, junto a Post Malone y Green Day. Además, participará en el concierto benéfico para los incendios forestales de Los Ángeles, junto a artistas como Billie Eilish, Stevie Nicks y Green Day.

Lady Gaga: Un viaje musical desde The Fame hasta el esperado Mayhem

Desde su debut en 2008 con el álbum The Fame, Lady Gaga ha sido una fuerza imparable en la industria musical. Con éxitos como Just Dance y Poker Face, Gaga rápidamente se estableció como una de las artistas más influyentes de su generación. Su estilo único y su capacidad para reinventarse constantemente han sido clave en su éxito.

En 2011, lanzó Born This Way, un álbum que consolidó su estatus como ícono pop y defensora de la comunidad LGBTQ+. Canciones como Born This Way y The Edge of Glory se convirtieron en himnos de aceptación y empoderamiento. Gaga continuó explorando nuevos sonidos y estilos con Artpop en 2013, un álbum que, aunque polarizó a la crítica, demostró su valentía artística.

En 2016, Gaga sorprendió al mundo con Joanne, un álbum más íntimo y personal que mostró su versatilidad como artista. Su actuación en el Super Bowl LI en 2017 fue un testimonio de su talento y carisma en el escenario. En 2018, Gaga protagonizó y compuso la banda sonora de A Star Is Born, ganando un Oscar por la canción Shallow.

Con Chromatica en 2020, Gaga regresó a sus raíces dance-pop, colaborando con artistas como Ariana Grande y Blackpink. Ahora, con el anuncio de Mayhem, Lady Gaga continúa su legado de innovación y reinvención, prometiendo una experiencia musical única y emocionante para sus fans.

