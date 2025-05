Lady Gaga hace historia en Copacabana mientras la policía frustra un atentado

El pasado sábado 3 de mayo de 2025, Lady Gaga ofreció el concierto más grande de su carrera en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, atrayendo a una multitud récord de aproximadamente 2.5 millones de personas. Este espectáculo gratuito, parte de la promoción de su octavo álbum Mayhem, superó el récord previo de Madonna (1.6 millones en 2024) y marcó su primera actuación en Brasil desde 2012. Sin embargo, la celebración se vio empañada por la noticia, revelada el domingo 4 de mayo, de que la policía brasileña frustró un atentado con bomba dirigido al evento, un complot orquestado por un grupo que promovía discursos de odio contra la comunidad LGBTQ+, niños y adolescentes.

El concierto, bautizado como “Gagacabana” por los fans, fue un espectáculo vibrante. Lady Gaga abrió con una versión operística de Bloody Mary (2011), seguida de Abracadabra de Mayhem, y clásicos como Poker Face y Alejandro. Cambiando entre atuendos, incluido uno con los colores de la bandera brasileña, la cantante emocionó a la multitud. “¡Brasil, los extrañé tanto! Esta noche estamos haciendo historia”, exclamó, según Sky News. En Instagram, Gaga expresó su gratitud: “Nada pudo prepararme para la alegría y el orgullo que sentí cantando para el pueblo de Brasil. Su corazón brilla tanto, su cultura es tan vibrante”. El evento, financiado por el ayuntamiento de Río para impulsar la economía, generó cerca de 600 millones de reales (unos 100 millones de dólares), con más de 500,000 turistas llegando a la ciudad.

El domingo, la Policía Civil de Río de Janeiro y el Ministerio de Justicia anunciaron que la “Operación Fake Monster” desbarató un plan de ataque con explosivos improvisados y cócteles Molotov. Según Reuters, el grupo, que se hacía pasar por “Little Monsters” (el nombre de los fans de Gaga), buscaba radicalizar a adolescentes para perpetrar ataques coordinados con el objetivo de ganar notoriedad en redes sociales. Dos personas fueron arrestadas: un hombre, presunto líder, en Rio Grande do Sul por posesión ilegal de armas, y otro adolescente en Río. Además, CNN reportó que una tercera persona, investigada en nueve allanamientos, fue acusada de terrorismo por planear un “ritual satánico” que incluía el asesinato de un menor durante el concierto, alegando que Gaga era “satanista”. La policía ejecutó 15 órdenes de registro en cuatro estados, confiscando dispositivos electrónicos.

Lady Gaga y su equipo no fueron informados del complot hasta después del concierto. Un portavoz declaró a ABC News: “No hubo preocupaciones de seguridad conocidas antes o durante el show, ni comunicación de la policía. Nos enteramos de la amenaza a través de los medios el domingo por la mañana”. En Instagram, Gaga no mencionó el incidente directamente, enfocándose en agradecer a sus fans y celebrar la conexión con Brasil. La policía destacó que el grupo tenía como blanco a la comunidad LGBTQ+, un sector que Gaga ha defendido fervientemente.

La seguridad del evento incluyó 5.000 policías, detectores de metales, drones y cámaras de reconocimiento facial, lo que permitió que el concierto transcurriera sin incidentes. A pesar del susto, el concierto consolidó el legado de Gaga como un ícono global y su conexión única con sus “Little Monsters”.

Lady Gaga: un ícono de reinvención y defensa de la diversidad

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida como Lady Gaga, nació en 1986 en Nueva York y se ha consolidado como una de las artistas más influyentes del pop. Su carrera despegó con The Fame (2008), que incluyó éxitos como Just Dance y Poker Face, estableciéndola como una fuerza innovadora con su mezcla de pop, electrónica y estética teatral. The Fame Monster (2009), con Bad Romance y Alejandro, profundizó su exploración de la fama y la identidad, ganando un Grammy.

A lo largo de su discografía, Gaga ha demostrado versatilidad. Born This Way (2011) abrazó temas de autoaceptación y empoderamiento LGBTQ+, con himnos como Born This Way. Artpop (2013) experimentó con EDM, mientras que Joanne (2016) incorporó country y folk, reflejando una faceta más íntima. Chromatica (2020) volvió al dance-pop con Rain on Me junto a Ariana Grande, y Mayhem (2025) fusiona pop operístico con ritmos modernos, como en Abracadabra y Die With a Smile. También destacó con A Star Is Born (2018), cuya banda sonora, con Shallow, le valió un Oscar y un Grammy.

Con nueve álbumes de estudio, múltiples EPs y colaboraciones con artistas como Tony Bennett (Cheek to Cheek, 2014; Love for Sale, 2021), Gaga ha vendido más de 170 millones de discos. Ha ganado 13 premios Grammy, un Oscar, dos Globos de Oro y 10 MTV Video Music Awards. Su activismo, especialmente a través de la Born This Way Foundation, promueve la salud mental y el apoyo a la comunidad LGBTQ+. Además, su carrera actoral incluye American Horror Story (Globo de Oro) y House of Gucci (2021).

A pesar de desafíos personales, como su lucha contra la fibromialgia que la llevó a cancelar shows en 2017, Gaga sigue siendo un símbolo de resiliencia. Su concierto en Copacabana reafirmó su conexión global con los fans, mientras su respuesta a la adversidad —como el atentado frustrado— destaca su compromiso con el amor y la inclusión.

