Lady Gaga ha publicado este 14 de mayo de 2026 MAYHEM Requiem, su primer álbum en directo, grabado el 14 de enero en el histórico Wiltern Theatre de Los Ángeles ante apenas 2.300 personas elegidas por sorteo. El proyecto, producido en colaboración con Apple Music e incluido en su serie Apple Music Live, llega como cierre oficial de la era MAYHEM y como contrapunto íntimo y oscuro a la monumental gira The Mayhem Ball. No es un disco en directo al uso: es el funeral de un mundo que Gaga misma había construido, y una demostración de hasta dónde puede llegar su música cuando se le quita todo lo demás.

La ópera derrumbada: qué pasó aquella noche en el Wiltern

La premisa era tan teatral como sencilla: el escenario en forma de casa de ópera que había recorrido estadios de todo el mundo aparecía ahora reducido a escombros. Columnas agrietadas, vidrieras rotas, órganos de tubos emergiendo entre los cascotes. Gaga, encapuchada o velada durante buena parte de la noche, pasó la mayor parte del concierto de espaldas al público, alternando entre el piano y los sintetizadores, flanqueada por una banda en formación reducida y sin bailarines. Sin explosiones ni escenografías ciclópeas, solo luces, humo, láseres de neón y las canciones de MAYHEM desnudadas hasta el hueso.

Las entradas, con un precio de entre 225 y 450 dólares, se vendieron por un sistema de lotería entre los suscriptores de su lista de correo. Los asistentes depositaron sus móviles en fundas bloqueadas al entrar; Apple Music fue la única cámara permitida. El resultado es un registro sonoro de una precisión y una atmósfera que raramente se consigue en formatos de este tipo. Las versiones de «Abracadabra» y «LoveDrug» suenan como reconstruidas desde cero con texturas industriales y synthrock; «Killah» se convierte en una bestia de techno oscuro; y «Die with a Smile», el dúo con Bruno Mars que ganó el Grammy, se transforma en una marcha electrónica con vocoders que recuerda vagamente a Nightcall de Kavinsky. Steven J. Horowitz, en su crítica para Variety, lo describió como el anverso de la moneda del Mayhem Ball: el espectáculo de estadio convertido en algo estático, centrado y, paradójicamente, más poderoso. Emma Madden, en Highsnobiety, señaló que es raro ver a una estrella del pop de esta magnitud tan reducida a lo esencial, y que esa imperfección humana era precisamente su fuerza.

La propia Gaga explicó el concepto en las notas de Apple Music: la idea partía de imaginar el mundo visual del álbum hecho añicos, para poder tomarlo por piezas rotas y reconstruirlo de otra forma. Una metáfora que el álbum hace literal en cada canción.

Más allá del caos: Gaga en 2026

MAYHEM Requiem llega tras uno de los ciclos más fructíferos de la carrera de Lady Gaga. El álbum de estudio MAYHEM, publicado el 7 de marzo de 2025 a través de Interscope Records, encabezó las listas en 23 países, se convirtió en el disco más vendido en primera semana del año por una artista femenina y ganó el Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop. La gira The Mayhem Ball, que cerró el 13 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York tras 86 conciertos por cuatro continentes, recaudó 362,9 millones de dólares y vendió 1,6 millones de entradas, situándose entre las diez giras femeninas más taquilleras de la historia.

En el plano cinematográfico, Gaga sigue activa. En mayo de 2026 se estrenó The Devil Wears Prada 2, donde aparece como versión ficticia de sí misma en una escena con Meryl Streep que, según el director David Frankel, surgió de una llamada personal de la propia Streep. Para la película escribió tres canciones originales, entre ellas «Runway», su dueto con Doechii, un corte de house-pop que ya ha generado conversación propia. La película ha recaudado más de 546 millones de dólares a nivel global. Si MAYHEM Requiem cierra formalmente una era, todo apunta a que la siguiente ya está en marcha.

Disease Abracadabra Garden of Eden Perfect Celebrity Vanish Into You Killah Zombieboy LoveDrug How Bad Do U Want Me Don’t Call Tonight Shadow of a Man The Beast Blade of Grass Die With a Smile

Gaga, veinte años después: el arte de demolerlo todo para volver a empezar

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nacida en Nueva York en 1986 y criada en el Upper West Side, irrumpió en el pop global en 2008 con The Fame, un debut que redefinió la relación entre música de club y construcción de personaje. The Fame Monster (2009) y Born This Way (2011) consolidaron a una artista capaz de combinar himnos de masas con una teatralidad sin complejos, mientras que Cheek to Cheek (2014), su álbum de jazz con Tony Bennett, y la banda sonora de A Star Is Born (2018), que le valió el Oscar a Mejor Canción Original por «Shallow», demostraron una versatilidad que pocos se atreven a ejercer con tan pocas excusas. Chromatica (2020) fue su regreso declarado al pop electrónico; MAYHEM (2025), su confirmación definitiva.

La era MAYHEM ha sido, en términos de impacto crítico y comercial, la más redonda de su carrera. Y MAYHEM Requiem es su colofón lógico: una artista que lleva casi veinte años reinventándose decide que la mejor forma de cerrar un capítulo es incendiar el decorado, sentarse al piano entre las cenizas y tocar las mismas canciones como si fueran nuevas. Con Lady Gaga, la pregunta nunca es si habrá próximo capítulo. La pregunta es qué tendrá que demoler para escribirlo.

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