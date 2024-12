Lady Gaga sorprende con una nueva versión de «Santa Claus Is Comin’ to Town»

Lady Gaga ha lanzado una nueva versión del clásico navideño Santa Claus Is Comin’ to Town. La canción debutó en el especial de Apple TV+ A Carpool Karaoke Christmas, que también contó con la participación de Chappell Roan y Dua Lipa.

El lanzamiento de esta canción sigue a los recientes sencillos de Lady Gaga, Die With a Smile y Disease, y su participación en la película Joker: Folie à Deux junto a Joaquin Phoenix. Además, Lady Gaga ha compartido el álbum complementario Harlequin, que acompaña a la película.

El especial de Apple TV+ no solo destaca por la participación de Gaga, sino también de otros artistas como Chappell Roan y Dua Lipa, quienes se unieron a Lady Gaga para celebrar la temporada navideña con estilo y alegría. Los fans pueden disfrutar del episodio completo en Apple TV+.

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha sido una figura influyente en la música pop desde su debut. Con álbumes icónicos como The Fame y Born This Way, ha demostrado su capacidad para reinventarse y sorprender a su audiencia. Su carrera abarca éxitos en la música, el cine y la moda, consolidándola como una de las artistas más versátiles y talentosas de su generación.

