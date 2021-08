Lady Gaga y Tony Bennett hablan del nuevo disco de versiones de Cole Porter y comparten “I Get a Kick Out of You”

La icónica Lady Gaga y el cantante estadounidense Tony Bennett han compartido con todos sus seguidores su versión de I Get a Kick Out of You, que ya está a la venta desde ayer, 3 de agosto, cuando Bennett cumple 95 años. Es el primer tema del segundo álbum en colaboración de ambos artistas, Love for Sale.

Gaga y Bennett han desvelado los detalles de Love for Sale, disco de versiones del compositor y cantautor estadounidense Cole Porter. El álbum saldrá a la venta el 1 de octubre a través de Columbia/Interscope.

Love for Sale sigue a Cheek to Cheek, álbum publicado en 2014. En él, Bennett y Gaga cantarán composiciones de Cole Porter tanto en solitario como juntos.

El álbum se grabó en los estudios Electric Lady de Nueva York y, según Pitchfork, a Bennett ya se le había diagnosticado la enfermedad de Alzheimer (que fue revelada por la familia de Bennett en febrero) cuando estaban grabando Love for Sale. El álbum será la última grabación de estudio de Bennett.

Ya podéis escuchar I Get a Kick Out of You:

Os dejamos el tracklist completo del que promete ser un magnífico disco:

1. It’s De-Lovely

2. Night and Day

3. Love for Sale

4. Do I Love You

5. I Concentrate on You

6. I Get a Kick Out of You

7. So In Love

8. Let’s Do It

9. Just One of Those Things

10. Dream Dancing