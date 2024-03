«Lady on the Cusp», el nuevo disco de Of Montreal, llega con un primer single de adelanto

El grupo de indie-rock Of Montreal tiene preparado un regalo para sus fans: un nuevo álbum y una gira de verano por Estados Unidos. El disco se llama Lady on the Cusp y será el decimonoveno de su carrera. Estará disponible el 17 de mayo a través de Polyvinyl. Para ir abriendo boca, han lanzado el single Yung Hearts Bleed Free con un videoclip inspirado en la animación de Our Lady of the Sphere de Larry Jordan. Puedes disfrutarlo a continuación.

Según ha contado el líder de Of Montreal, Kevin Barnes, la canción se basa en la película Boy Meets Girl de Leos Carax, el funk de Bootsy’s Rubber Band y dos sintetizadores que compró: un Yamaha TG33 y un Kawai K1M. “Quería hacer una canción pequeña, sexy y divertida que fuera fluida, relajada, juguetona y libre”, ha declarado.

Lady on the Cusp es el último trabajo que Of Montreal ha grabado en Athens, Georgia, donde Barnes vivió desde 1996 hasta que se trasladó al sur de Vermont. Por eso, el álbum tiene un tono nostálgico y esperanzador a la vez, reflejando el cambio de vida del artista.

Tracklist de Lady on the Cusp:

01 Music Hurts the Head

02 2 Depressed 2 Fuck

03 Rude Girl on Rotation

04 Yung Hearts Bleed Free

05 Soporific Cell

06 I Can Read Smoke

07 Pi$$ Pi$$

08 Sea Mines That Mr. Gone

09 Poetry Surf

10 Genius in the Wind