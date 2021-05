Ladyhawke presenta un nuevo single: ‘Mixed Emotions’

La banda neozelandesa de indie rock, Ladyhawke, crea una mezcla emocional en su nuevo single Mixed Emotions. Este single es el primer trabajo original que lanza después de 5 años de sequía. También hay un nuevo álbum a la vista, llamado Time Flies; esto es, sin duda, una buenísima noticia para sus fans.

Solo con prismáticos podemos alcanzar a ver el nuevo LP de Ladyhawke; Time Flies no verá la luz del sol hasta el 8 de Octubre de este 2021, y lo hará de la mano de BMG. Una espera que, después de 5 años, se puede soportar. Recordemos que el último larga duración de la compositora de Masterton (Nueva Zelanda) fue Wild Things (Polyvinyl Records, 2016), un disco de pop sintético muy bien producido y en el que disfrutas de lo lindo si eres de sintetizadores.

En este nuevo álbum, Phillipa ha optado por sentirse arropada por algunos artista con colaboraciones y aportaciones que le den un valor más global al disco. Así mismo, se apoya en valores como Tommy English (reconocido compositor de Los Ángeles), Josh Fountain (productor de Auckland) y el teclista australiano Chris Stracey.

Para que tengamos alguna pista sobre este nuevo álbum, Phillipa “Pip” Brown (Ladyhawke), nos concede un anticipo en forma de single en el que el bajo y la batería llevan el ritmo a una melodía menos sintetizada que en sus trabajos anteriores. La pieza fue creada en la ciudad de Los Ángeles por Pip, por el multi-instrumentista Jonathan Sloan y por el músico y productor australiano Nick Littlemore y una de sus creadoras, Pip (Ladyhawke) nos revela de dónde sale la idea. Ella expica que “A Sloan se le ocurrió un ritmo de bajo realmente genial que Nick y yo tocamos para obtener la letra y la melodía“.

La canción viene acompañada de un film dirigido por la, también neozelandesa, Britt Walton y en el que se ve a Ladyhawke en diferentes estados de ánimo. Ella misma lo define en unas palabras que siguen a las anteriores. “La canción trata sobre todas las cosas que puedes sentir con una persona, a veces todo en un solo día. Altibajos, confusión, altibajos. ¡Y todo lo demás!“

Y para que puedas ver y escuchar Mixed Emotions, te dejo debajo de estas líneas la apreciada pieza. Pero continuamos con el artículo, después del video, dónde nos cuenta su batalla con la depresión.

En lucha con la depresión

“He tenido depresión y ansiedad durante mucho tiempo y siempre he sido muy abierta al respecto. Comencé la terapia en noviembre de 2019 con regularidad. Había llegado a tocar fondo, me di cuenta de que necesitaba ayuda y me recomendaron a alguien a través de un amigo, alguien que está acostumbrado a tratar con artistas y personas creativas“, así explicaba Ladyhawke la experiencia que en parte motiva su próximo trabajo.

“Sentí que el año pasado cambié toda mi vida. Decidí probar la medicación por primera vez y cambió todo, me hizo sentir como nunca en mucho tiempo. Mi madre dijo que no me había visto así desde que tenía 17 años”, añade.