Lætitia Sadier estrena «New Moon», primer adelanto de su próximo disco en solitario

Artista

Lætitia Sadier

¿Por qué es noticia?

Lætitia Sadier (Stereolab) ha compartido una nueva canción, New Moon, como primer adelanto de su próximo álbum en solitario, que saldrá en 2022 a través de Duophonic Super 45s y Drag City.

Sobre la canción y el vídeo

New Moon es la primera nueva canción de Sadier desde su disco Find Me Finding You en 2017 y fue grabada con Hannes Plattmeier en Londres.

El tema viene además acompañado por un videoclip dirigido por la propia Sadier y Tanya Small, que podemos ver a continuación.

Lætitia Sadier – New Moon

