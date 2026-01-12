Lala Lala abre una nueva etapa con «Heaven 2», su debut en Sub Pop

La compositora y productora Lillie West, la mente detrás de Lala Lala, inicia un capítulo decisivo en su trayectoria con Heaven 2, su primer lanzamiento oficial en Sub Pop tras años vinculada al sello hermano Hardly Art. El anuncio llega acompañado de dos adelantos —Even Mountains Erode y Heaven2— que confirman el giro introspectivo y expansivo de un disco escrito en plena transición vital, después de que West dejara Chicago para recorrer Nuevo México, Islandia y Londres antes de asentarse finalmente en Los Ángeles.

El álbum, que verá la luz el 27 de febrero, ha sido coproducido por West junto a Melina Duterte (Jay Som), una colaboración que ya había demostrado química en trabajos previos y que aquí se consolida con un sonido más atmosférico y emocionalmente abierto. A ello se suman aportaciones de Sen Morimoto, Macie Stewart y Aaron Maine de Porches, tres nombres clave de la escena indie contemporánea que amplían el espectro sonoro del proyecto. Según ha explicado la propia West, el disco nace de un proceso de ruptura interna: “La resistencia es la raíz de todo sufrimiento… Pensaba que podía dictar el curso de mi vida”, reflexiona, subrayando la idea de que “vayas a donde vayas, ahí estás tú”.

La publicación de Heaven 2 llega además con el anuncio de una gira norteamericana que arrancará en marzo y que incluirá paradas en ciudades como San Diego, Toronto, Montreal y Nueva York. La artista ya había adelantado en octubre el single Does This Go Faster?, su primera referencia bajo Sub Pop, que marcaba el inicio de esta nueva etapa y que fue destacada por medios como Brooklyn Vegan y Stereogum por su enfoque más sintético y minimalista.

Lala Lala, un camino construido a base de reinvenciones

Desde que Lillie West irrumpió en la escena indie de Chicago con Lala Lala, su proyecto ha sido sinónimo de evolución personal y artística. Sus primeros trabajos, The Lamb (2018) y I Want the Door to Open (2021), ambos publicados en Hardly Art, consolidaron su reputación como una compositora capaz de convertir la vulnerabilidad en canciones de pop guitarrero y directo. En ellos exploraba temas como la sobriedad, la ansiedad y la necesidad de romper con lo conocido para poder avanzar, algo que diversos medios han señalado como uno de los rasgos más distintivos de su escritura. Con una escena local vibrante a su alrededor, West se convirtió en una figura central del indie de Chicago, colaborando con artistas afines y construyendo un sonido que, aunque íntimo, siempre dejaba espacio para la experimentación.

Ese impulso por moverse —física y creativamente— se intensificó tras la publicación de I Want the Door to Open. West dejó Chicago y emprendió un viaje que la llevó a Taos (Nuevo México), Reikiavik e incluso Londres, donde se sumergió en nuevas comunidades artísticas y comenzó a escribir el material que daría forma a Heaven 2. En medio de ese proceso publicó el álbum instrumental If I Were A Real Man I Would Be Able To Break The Neck Of A Suffering Bird (2024), un trabajo firmado con su nombre real que mostraba una faceta más experimental y contemplativa. Su posterior mudanza a Los Ángeles terminó de cerrar el círculo: un lugar donde, según ha explicado, encontró la estabilidad necesaria para transformar toda esa búsqueda en un disco que captura la tensión entre el movimiento y el deseo de arraigo. Con Heaven 2, Lala Lala no solo inaugura una nueva etapa en Sub Pop, sino que reafirma su posición como una de las voces más inquietas y personales del indie actual.

