Casi cuatro años después de The Bible, Lambchop vuelven a poner el foco en su trayectoria con el anuncio de Punching the Clown, un nuevo álbum que llegará el 21 de agosto de 2026 a través de Merge Records en Norteamérica y City Slang en el resto del mundo. Será el decimoséptimo trabajo de larga duración del proyecto liderado por Kurt Wagner, una de las figuras más singulares y resistentes del indie estadounidense de las últimas tres décadas.

El disco se grabó en apenas tres días en April Base, el estudio de Justin Vernon (Bon Iver) en Wisconsin, con producción de Ryan Olson (Poliça, Gayngs) y mezcla y registro a cargo de Mark Nevers. Junto a Wagner, el núcleo creativo lo completa Andrew Broder (Fog), colaborador habitual de Lambchop desde Showtunes (2021), que firma las composiciones a medias con el propio Wagner. Vernon aparece en todo el álbum tocando el banjo, y un coro de seis voces dirigido por Blake Morgan recorre las doce canciones del trabajo. A esa formación se sumaron posteriormente otras doce voces grabadas en Londres y la colaboración de Randal en Minneapolis.

El primer adelanto del álbum es «Weakened», una pieza meditativa y despojada en la que Wagner deja que el banjo de Vernon y el coro hagan buena parte del trabajo emocional. La canción funciona como tarjeta de presentación de un disco que se aleja deliberadamente del Auto-Tune y la electrónica con la que Lambchop coqueteó en FLOTUS (2016), para sumergirse en territorios mucho más acústicos: gospel, folk y country atravesados por una tradición coral muy concreta.

Esa tradición es el lining out o canto «líneado», una forma de canto religioso surgida en Escocia a finales del siglo XIX que migró a las iglesias del sur de Estados Unidos y que se conserva especialmente en las islas occidentales escocesas. Consiste en una llamada y respuesta improvisada, donde un clérigo guía a un coro a capela, sin partitura. Wagner explica el origen del proyecto en sus propias palabras: «a principios de 2024 escuché una canción en la radio yendo a echar gasolina. Solo un único acorde rasgueado al banjo y un pequeño grupo de voces. Parecía perfecta en ese momento, como si el momento se volviera perfecto en sí mismo. Nunca llegué a saber quién la cantaba». Esa búsqueda fallida fue, según el músico, lo que abrió la puerta a Punching the Clown.

El anuncio llega después de la contribución de Lambchop al recopilatorio benéfico Passages, en apoyo de organizaciones de Texas que trabajan con personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, donde aportaron el tema «Afterburner», que también forma parte del nuevo disco. La preventa ya está disponible en Bandcamp, con varias ediciones especiales en vinilo, incluida una exclusiva de Rough Trade.

Punching the Clown: tracklist y fechas de gira de Lambchop en 2026

El álbum reúne doce canciones, con títulos que confirman el tono entre íntimo y mordaz que Wagner siempre ha sabido manejar. Esta es la lista completa de temas:

1. Just West of Nicollet

2. A Doctor in the House

3. Weakened

4. Stella

5. Punching the Clown

6. White People

7. The New World Wave

8. Andrew Jackson Asshat

9. Afterburner

10. Cigar

11. To Do

12. No Chicago

En el plano de los directos, Lambchop han confirmado una residencia en el Crooners Supper Club de Minneapolis, varias fechas adicionales en Estados Unidos y una extensa gira europea que los traerá a Portugal y Reino Unido en noviembre, con paradas en Luxemburgo, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria, Hungría, Escocia e Irlanda entre febrero y marzo de 2027. De momento no hay fechas confirmadas en España.

Estados Unidos

28 jun 2026 — Minneapolis, MN — Crooners Supper Club

30 ago 2026 — Minneapolis, MN — Crooners Supper Club

27 sep 2026 — Minneapolis, MN — Crooners Supper Club

29 sep 2026 — Chicago, IL — Old Town School of Music / Maurer Hall

1 oct 2026 — Nueva York, NY — Public Records

2 oct 2026 — Nueva York, NY — Public Records

Europa

18 nov 2026 — Viseu, Portugal — Teatro Viriato

19 nov 2026 — Lisboa, Portugal — Culturgest

21 nov 2026 — Braga, Portugal — Theatro Circo

22 nov 2026 — Espinho, Portugal — Auditório de Espinho

24 nov 2026 — Manchester, Reino Unido — New Century Hall

25 nov 2026 — Sheffield, Reino Unido — Octagon

26 nov 2026 — Gateshead, Reino Unido — Sage 2

27 nov 2026 — Londres, Reino Unido — Union Chapel

28 nov 2026 — Londres, Reino Unido — Union Chapel

1 dic 2026 — Dudelange, Luxemburgo — Opderschmelz

2 dic 2026 — Amberes, Bélgica — Arenberg

3 dic 2026 — Roeselare, Bélgica — De Spil

7 feb 2027 — Oslo, Noruega — Konserthus

9 feb 2027 — Trondheim, Noruega — Byscenen

11 feb 2027 — Copenhague, Dinamarca — DR Koncerthuset

12 feb 2027 — Hamburgo, Alemania — Christianskirche

13 feb 2027 — Berlín, Alemania — Passionkirche

14 feb 2027 — Erlangen, Alemania — Markgrafentheater

16 feb 2027 — Viena, Austria — Theater Akzent

17 feb 2027 — Budapest, Hungría — House of Music

19 feb 2027 — Glasgow, Escocia — St Luke’s

20 feb 2027 — Galway, Irlanda — St Nicholas’ Church

21 feb 2027 — Dublín, Irlanda — The Helix

Lambchop, cuatro décadas reinventando el sonido de Nashville sin pedir permiso

Activos desde 1986 en Nashville, Lambchop han construido una de las trayectorias más insobornables del indie estadounidense. Liderados desde el inicio por Kurt Wagner —único miembro fijo de una formación históricamente cambiante—, el grupo se autodefinía en sus comienzos como «la banda de country más jodida de Nashville», una declaración que ya entonces apuntaba a su voluntad de tensar los límites del género. Discos como Nixon (2000), considerado uno de los grandes álbumes del soul-country alternativo, o Is a Woman (2002) los consolidaron como una referencia del americana más arriesgado. En la última década, Wagner llevó al proyecto hacia territorios casi irreconocibles con FLOTUS (2016) y Showtunes (2021), abrazando el Auto-Tune, los samples y la electrónica como nuevas herramientas expresivas. Tras The Bible (2022), Punching the Clown supone un movimiento opuesto: regresar a lo acústico, lo coral y lo comunitario, manteniendo intacta esa capacidad de Lambchop para reinventarse sin perder el hilo de su propia obra.

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