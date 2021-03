Lambchop estrena “A Chef’s Kiss”, primer adelanto de su nuevo disco

Lambchop ha anunciado hoy un nuevo álbum Showtunes, que sigue el lanzamiento de This (is what I wanted to tell you) en 2019 y se lanzará el 21 de mayo a través de City Slang . Junto con el anuncio, la banda ha compartido el video con la letra del nuevo sencillo A Chef’s Kiss junto con un avance del video del nuevo álbum.

Hablando del single principal A Chef’s Kiss, Kurt Wagner de Lambchop dice: “La canción es un reflejo de la naturaleza temporal de la vida y, en última instancia, de la canción en sí”.

Con Showtunes, como lo ha hecho tantas veces a lo largo de su variada y fascinante carrera, a finales de 2019, Kurt Wagner de Lambchop estaba experimentando con algo nuevo. Al tomar pistas simples de guitarra y convertirlas en pistas de piano midi , “de repente descubrí que podía” tocar “el piano“, dice. “Fue una revelación que a partir de esas conversiones pude manipular cada nota y sumar, restar, arreglar los acordes y la melodía en una forma que no tenía ninguna de las limitaciones que tenía con mis métodos anteriores de escribir con una guitarra“.

La eliminación de estas limitaciones condujo a un sonido nuevo y sorprendente, algo parecido a “mostrar melodías” pero con los bordes pulidos y vistos a través de la lente específica de Kurt. “En general, es un género que no me gusta demasiado“, se apresura a admitir Kurt, “con la excepción de algunas cosas del tipo Great American Songbook o algunas de las obras de artistas como Tom Waits o los primeros Randy Newman o incluso Gershwin o Carmichael. Siempre había querido hacer canciones con una sensación similar pero mis habilidades eran limitadas hasta ahora“.

Casi al mismo tiempo, Kurt se estaba preparando para un concierto en directo. Le habían pedido que participara en el festival de verano Eaux Claires con sede en Wisconsin, originalmente fundado por Justin Vernon de Bon Iver y Aaron Dessner de The National. Inspirado por la originalidad de las actuaciones que había visto durante el PEOPLE Festival 2018 en Berlín y algunas de las personas que conoció allí, una vez más partió en busca de algo nuevo y se acercó a Ryan Olson y Andrew Broder para poder sacar esas toscas ideas de piano. No hace falta decir que el concierto nunca tuvo lugar, pero las ideas continuaron creciendo y condujeron a algo más grande, una era completamente nueva para Lambchop.

