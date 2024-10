Lambrini Girls anuncian su álbum debut «Who Let The Dogs Out» con el sencillo «Big Dick Energy»

Lambrini Girls, el dúo punk de Brighton compuesto por Phoebe Lunny y Lilly Macieira, ha anunciado su esperado álbum debut Who Let The Dogs Out, que saldrá el 10 de enero de 2025 a través de City Slang. El álbum, que incluye 11 pistas, promete abordar una serie de problemas sociales contemporáneos con una mezcla de energía y crítica mordaz.

El primer sencillo del álbum, Big Dick Energy, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. La canción es una crítica feroz a la masculinidad tóxica, cuestionando las inseguridades y comportamientos dañinos que surgen de ella. Con letras provocadoras, Lunny canta sobre la responsabilidad de las mujeres de protegerse en un mundo dominado por hombres.

El álbum fue grabado con el bajista de Gilla Band, Daniel Fox, y mezclado por Seth Manchester, conocido por su trabajo con Mdou Moctar y Battles. Según un comunicado de prensa, Who Let The Dogs Out captura “todo lo que está mal en el mundo moderno y lo agita”, explorando una “lista de problemas sociales”.

Además de lanzar su álbum, Lambrini Girls apoyarán a IDLES en dos conciertos en el Alexandra Palace de Londres el próximo mes, antes de embarcarse en una gira por el Reino Unido y Europa en 2025.

Con su estilo enérgico y letras contundentes, Lambrini Girls están listas para dejar una marca indeleble en la escena musical punk. ¡No te pierdas su álbum debut y su gira en 2025!