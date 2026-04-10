Lambrini Girls frenan en seco su conquista americana tras la lesión de Phoebe Lunny

El ascenso imparable de Lambrini Girls ha sufrido un frenazo inesperado. La banda de Brighton, una de las propuestas punk más incendiarias del momento, ha anunciado que se ve obligada a cancelar su participación en Coachella y a reprogramar toda su gira norteamericana después de que Phoebe Lunny revelase que sufre una fractura de cuello y una “lesión cerebral aguda”. La noticia llega tras varios días de rumores sobre su desaparición del cartel del festival californiano.

En un mensaje directo y sin dramatismos, fiel al espíritu del grupo, Lunny explicó que el accidente ocurrió en Australia y que inicialmente fue “mal diagnosticado”, pero que ahora está bajo “órdenes médicas” estrictas que le impiden volar o actuar durante las próximas seis semanas. La cantante, que suele convertir cada escenario en un estallido de energía, reconoció que la decisión les parte el alma: “Si fuese una pierna rota, haría un Dave Grohl y tocaría igualmente”, escribió, dejando claro que no se trata de algo que puedan tomarse a la ligera.

Aun así, el dúo mantiene intactos sus compromisos en Reino Unido y Europa a partir de finales de mayo, mientras que las nuevas fechas en Norteamérica ya están fijadas para junio, septiembre y octubre. La banda aprovechó el comunicado para agradecer el apoyo de su comunidad estadounidense, subrayando que su proyecto siempre ha consistido en crear espacios de resistencia, cuidado mutuo y catarsis colectiva: “Ver a gente de todas las edades, géneros y orígenes unirse para hacer pogo, levantarse, gritar y llorar es mi mayor alegría”.

El parón llega en un momento especialmente dulce para Lambrini Girls, que el año pasado publicaron su debut Who Let The Dogs Out, un álbum celebrado por la crítica por su crudeza, su humor corrosivo y su capacidad para señalar injusticias sin perder un ápice de fiereza. Más recientemente, habían lanzado el single “Cult Of Celebrity”, un dardo directo contra la corrupción de las élites culturales y políticas.

Ahora, con la recuperación de Lunny como prioridad absoluta, el grupo confía en volver a Estados Unidos más adelante. “Porque es mi cuello y mi cerebro, tenemos las manos atadas por ahora, pero soy afortunada y espero una recuperación rápida”, concluyó la cantante, dejando la puerta abierta a un regreso en 2027 si el universo se alinea.

Lambrini Girls: ruido, rabia y una misión punk que no conoce freno

Formadas en Brighton, Lambrini Girls se han convertido en una de las bandas punk más comentadas de la última década gracias a su mezcla de humor ácido, activismo frontal y directos que rozan la combustión espontánea. Tras varios EPs y singles que circularon como pólvora por la escena alternativa británica, el dúo publicó en 2025 su primer álbum, Who Let The Dogs Out, un trabajo que consolidó su reputación con canciones que combinan riffs afilados, letras incendiarias y una actitud que bebe tanto del riot grrrl como del post‑punk más abrasivo. Su reciente single “Cult Of Celebrity” confirma que siguen apuntando hacia arriba, sin miedo a incomodar ni a señalar abusos de poder. Con una base de fans en expansión y un directo que es pura dinamita emocional, su trayectoria apunta a un futuro tan imprevisible como emocionante.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.