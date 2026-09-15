Lambrini Girls han anunciado «No Refunds», su segundo álbum, que llegará el 15 de enero de 2027 vía City Slang. Lo presentan con «Bang Bang Bang», un single tan visceral como el resto de su discografía, acompañado de un vídeo dirigido por Harv Frost (The Last Dinner Party, Laufey). La canción, según ha explicado Phoebe Lunny, retrata a «un hombre venerado a la vez como una figura cristológica y como el diablo». La ambigüedad es deliberada, y el dúo de Brighton no ha aclarado a quién se refiere exactamente.

El anuncio llega acompañado de su gira más grande hasta la fecha: un recorrido por Reino Unido y Europa en primavera de 2027 que incluye una noche en el histórico Roundhouse de Londres, el 19 de marzo, además de fechas confirmadas en Italia para mayo.

Once canciones para un mundo que ha empeorado

«No Refunds» retoma el camino que ya insinuaba «Cult of Celebrity» (marzo de este año), aquel dardo directo a la podredumbre de las élites que en su momento parecía un single suelto y que ahora se revela como el primer adelanto del disco. El nuevo álbum encara, en palabras del propio sello, «una letanía de horrores modernos»: genocidio, fascismo, el auge de la inteligencia artificial, los derechos reproductivos y el descenso al sótano mugriento de la «manosfera». Musicalmente, el dúo amplía el universo sonoro de su debut: el punk industrial convive con momentos de inmediatez casi pop, líneas de bajo angulosas y una vulnerabilidad inesperada que combinan con el humor negro y el ingenio afilado que ya eran su sello.

El título del disco, por cierto, llevaba semanas delante de los fans sin que nadie cayera: en un concierto gratuito reciente, la banda avisó de que «no habría reembolsos», una broma que solo cobró sentido con el anuncio de hoy.

Un regreso después del frenazo americano

Este anuncio llega varios meses después de que una lesión de Phoebe Lunny obligara a la banda a frenar en seco su conquista de Estados Unidos, justo cuando su ascenso parecía imparable. «No Refunds» confirma que aquel parón no ha frenado ni la ambición ni la producción del dúo, que llega con su disco más denso hasta la fecha.

Lambrini Girls: el dúo que convirtió Brighton en un campo de batalla

Phoebe Lunny (voz y guitarra) y Selin Macieira-Boşgelmez (bajo) formaron Lambrini Girls en Brighton, tomando su nombre de una marca de perada barata como guiño irónico a su propia falta de pretensiones. Tras el EP You’re Welcome (2023) y una serie de singles que fueron ganándoles portadas en Kerrang!, NME y DIY, su álbum debut Who Let The Dogs Out (2025) alcanzó el número 16 en la lista de discos del Reino Unido y las llevó a escenarios como Glastonbury, Reading, Leeds, Roskilde, Rock Werchter o Riot Fest.

Su música combina la urgencia riot grrrl de Bikini Kill con el descaro de Amyl and the Sniffers, pero lo que las distingue es la puntería: cada canción apunta a un blanco concreto: la cultura de los «lads», el acoso callejero, los abusos en la industria musical, sin perder nunca el humor negro. «No Refunds» es, según todo lo que se sabe hasta ahora, la versión más afilada de esa fórmula.

Tracklist de «No Refunds»

Truth to Power

Cult of Celebrity

White Man’s World

Spilt

Succulent Chinese Meal

Bang Bang Bang

Don’t Talk To Me Until I’ve Had My Abortion

Gaza Beach

The Basement

Wake Up!

Is This AI?

▶ «Bang Bang Bang» — Lambrini Girls | 15 septiembre 2026 | City Slang

¿Quién creéis que es esa figura «a la vez Cristo y diablo» de la que habla Lunny — o mejor dejarlo abierto?

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