Lana Del Rey anuncia «Lasso», su nuevo álbum de country, para septiembre

La cantante estadounidense Lana Del Rey ha vuelto a pillarnos por sorpresa al revelar el título, mes de lanzamiento y género de su próximo álbum: Lasso, un disco de country, que saldrá en septiembre. Así lo anunció anoche, en un evento de Billboard, donde afirmó que “el negocio de la música se está volviendo country. Nosotros nos estamos volviendo country. Está pasando”. Según Del Rey, el productor Jack Antonoff la ha seguido a Muscle Shoals, Nashville y Mississippi durante los últimos cuatro años para trabajar en el álbum.

De todos modos, tengamos en cuenta que Lana Del Rey tiene una cierta costumbre de anunciar proyectos que no siempre se materializan o que cambian de forma. Por ejemplo, tras el lanzamiento de Chemtrails Over the Country Club, dijo que sacaría una continuación llamada Rock Candy Sweet el 1 de junio de 2021. Sin embargo, el disco que finalmente salió el 22 de octubre se llamó Blue Banisters. Además, la artista prometió un álbum digital de clásicos americanos para Navidad, pero solo compartió una versión de You’ll Never Walk Alone. Así que no descartemos que Lasso nunca llegue a ocurrir o lo haga de una forma totalmente distinta a la anunciada.

Si finalmente sale a la luz, Lasso será el sucesor de Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, el último disco de la estadounidense.