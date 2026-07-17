Cuatro años esperando un disco que ha cambiado de nombre dos veces dan para mucho, pero Lana Del Rey acaba de añadir un giro más al culebrón: Stove, su esperadísimo álbum de aires country, no llegará solo. La artista ha anunciado un segundo disco, un «álbum compañero» hasta ahora sin título, que compiló mientras terminaba de dar forma al primero.

El anuncio llegó en un extenso mensaje de Instagram en el que Del Rey explicó el origen del nuevo proyecto: «Tanto ha pasado en los últimos cuatro años, tanto tiempo esperando a que las cosas encajaran y tanto tiempo preguntándome si estaba bien que las cosas se estuvieran desmoronando.» Según sus propias palabras, mientras trabajaba en las canciones de Stove fueron naciendo, en paralelo, nuevos pensamientos sobre viejos amigos y nuevos sueños, que terminaron germinando en lo que ella misma describe como un gran álbum compañero, compilado por tanta gente como pudo encontrar para ayudarla a poner en orden todo lo que estaba cambiando.

Del Rey ha calificado Stove como un disco clásico que sigue tan bonito e intacto como estaba pensado ser, con canciones que buena parte de sus seguidores ya conocen de sus directos, aunque no todas. Del segundo álbum, en cambio, ha dicho que necesita un mes más para terminar de compilarlo, tras lo cual enviará ambos discos a fabricación en vinilo, un proceso que suele tardar varios meses adicionales. Junto al mensaje, la cantante compartió las portadas de ambos vinilos: una con un retrato suyo enmarcado en flores, titulada “Stove”, y otra con una barca que parece llamarse “Spyda”, nombre que los fans ya especulan podría ser el título definitivo del álbum compañero.

Un culebrón de cuatro años que empezó llamándose Lasso

La historia de este disco es, en sí misma, un ejercicio de paciencia. Del Rey anunció por primera vez el proyecto en una fiesta de los Grammy de 2024, cuando llevaba el título provisional de Lasso y se presentaba como un giro hacia el country. Desde entonces, el nombre ha cambiado al menos dos veces: primero a The Right Person Will Stay y, finalmente, a Stove, título con el que la artista prometió en febrero de 2026 que el disco llegaría «en aproximadamente tres meses», una promesa que, como tantas otras en este proceso, se ha quedado corta.

Mientras tanto, Del Rey ha ido dejando pistas sueltas de cómo suena el disco: el adelanto “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, coproducido junto a Jack Antonoff y coescrito con su marido, Jeremy Dufrene, y que ella misma ha definido como su tema favorito del álbum. También ha compuesto “First Light”, la canción principal del videojuego 007: First Light, y ha seguido reforzando su imaginario country con apariciones en el festival Stagecoach y un dueto con Jelly Roll.

De Born To Die a la Americana más experimental

Lana Del Rey construyó su carrera sobre una estética cinematográfica y melancólica que, desde Born To Die (2012), ha ido derivando hacia terrenos cada vez más introspectivos y experimentales, con hitos como Norman Fucking Rockwell! (2019) y Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd (2023), su disco más aclamado por la crítica hasta la fecha. Ese giro hacia sonoridades americana, country y folk, que ya apuntaba en trabajos anteriores, se ha ido confirmando en las últimas apariciones de la artista, desde su colaboración con Jelly Roll hasta su matrimonio con un guía turístico de pantanos de Luisiana, un detalle biográfico que sus seguidores han leído como parte coherente de esta nueva etapa vital y creativa.

Que Stove llegue finalmente acompañado de un segundo álbum encaja, de hecho, con la manera en que Del Rey ha tratado siempre sus propios discos: no como productos cerrados con fecha de entrega, sino como capítulos de un relato personal que ella va soltando a su propio ritmo, tanto en lo musical como en sus extensos y poéticos mensajes en redes sociales. Los siguientes meses dirán si esa paciencia, la suya y la de sus fans, termina teniendo la recompensa que promete.

Este anuncio llega, además, apenas unos meses después de que la artista firmara “First Light” para el universo Bond, una canción de la que ya informamos en su momento y que confirmó que su vena cinematográfica sigue tan viva como siempre, incluso mientras ultima un disco de sonido mucho más terrenal. También continúa la línea marcada por “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, el adelanto más reciente de Stove, publicado a comienzos de año y que ya apuntaba a un tono más espectral y experimental del que cabría esperar de un disco etiquetado como country.

Con dos álbumes ya en marcha simultánea y sin fecha de publicación confirmada para ninguno de los dos, lo único seguro por ahora es que Lana Del Rey ha decidido, una vez más, tomarse el tiempo que considere necesario. Y que, a juzgar por la respuesta de sus seguidores cada vez que comparte una de estas actualizaciones, esa espera solo alimenta más la expectación en torno a un proyecto que lleva gestándose desde 2022.

▶ Stove — Lana Del Rey | Fecha por confirmar | Sello por confirmar

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