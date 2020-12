Lana Del Rey donará todos los beneficios de su versión del “You’ll Never Walk Alone”, himno del Liverpool FC

Lana Del Rey publicará su versión del mítico cántico You’ll Never Walk Alone (cualquier aficionado al fútbol en general y el Liverpool en particular sabrá de cuál hablamos) en un vinilo de 7 ″ de edición limitada cuyos beneficios irán destinados a obras benéficas.

Desde el 7 de diciembre, puedes hacerte con este tema a través de la tienda online oficial del Liverpool FC, en lo que seguro se convertirá en una pieza de coleccionista.

Recordemos que la canción se compuso originalmente para en el musical Carousel, pero fue una versión de Gerry & The Pacemakers en 1963 la que le hizo convertirse en el himno de los actuales campeones de la Premier League.

Si no puedes esperar hasta el 7 de diciembre, puedes escuchar ya a Lana del Rey aquí: