Lana del Rey lanza «Henry, come on», una nueva canción de su próximo álbum

Lana del Rey regresa en este 2025 con mucha fuerza. Tras tenernos en vilo con el lanzamiento de su nuevo álbum, parece que a día de hoy podemos hablar con claridad de este futuro trabajo.

Si todo sale como lo esperando podremos disfrutar a partir del día 21 de mayo de The Right Person Will Stay. Sería el décimo disco de estudio de la cantante estadounidense, aunque no exento de misterio.

En un principio este álbum estaba configurado para llamarse Lasso. Pero al final ha decidido cambiar este título por el actual además de haberse retrasado la fecha hasta este 2025. Según las propias palabras de la artista se trata de un álbum más loigero en cuando al contenido lírico y más pivotado en el country.

Con este primer avance descubrimos a la Lana más íntima, en un renovado estilo country folk, siempre con su sello de la casa. Una maravilla descubrir nueva música después de dos años de silencio.

Stagecoach y gira europea, los grandes planes de Lana del Rey

El fin de semana del 25 al 27 de abril y en el mismo recinto que Coachella (Indio, CA) tiene lugar uno de los festivales más importantes de country del país y Lana del Rey encabeza una de las jornadas. El Stagecoach deja paso a Lana en esta nueva etapa musical.

Tampoco olvidemos que en junio habrá gira por Reino Unido e Irlanda, acabando en julio en el mismo Wembley de Londres. Ojalá este disco motive la visita a nuestro país a futuro.

No te pierdas la oportunidad de sumergirte en el universo sonoro de Lana Del Rey y descubrir todos los matices de su música en su perfil de Spotify y en su perfil en CrazyMinds.

