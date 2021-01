La neoyorquina Lana del Rey publicó ayer a través de sus redes sociales el single y el videoclip de la canción que da nombre al que será su cuarto disco: Chemtrails Over the Country Club, y que tal y como anunció ayer también la artista, está previsto que vea la luz el próximo 19 de marzo. En este sentido, el videoclip está envuelto en un aura sesentera y muestra a la cantante vestida de época conduciendo un descapotable rojo que sirve a su vez para guiarnos por toda la canción.

Asimismo, Lana del Rey ya anunció el pasado domingo que este nuevo trabajo, escrito y producido por ella misma junto a su colaborador Jack Antonoff y grabado en Los Ángeles, contará con un total de 11 canciones. También mostró la que será la portada del álbum, donde se la puede ver a ella sentada en una mesa junto algunas de sus amigas, en una estampa en blanco y negro. “Estas son mis amigas, esta es mi vida. Todos somos una hermosa mezcla de todo, algunos más que otros, lo cual es visible y celebrado en todo lo que hago“, escribió la compositora con respecto a la imagen, que ha recibido alguna crítica a través de las redes sociales por no incluir más diversidad racial.

Introducing

‘chemtrails over the country club’

Love you. Hope you love it. pic.twitter.com/w9hhaTXKtR — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 10, 2021

Chemtrails Over the Country Club llega dos años después del último y exitoso disco de la artista, Norman Fucking Rockwell!, y hasta la fecha cuenta con otro adelanto, del pasado mes de octubre, el sencillo Let Me Love You Like a Woman.

Puedes ver el videoclip aquí:

Elizabeth Woolridge Grant (nacida el 21 de junio de 1985), conocida por su nombre artístico Lana Del Rey, es una cantante, compositora y poeta estadounidense. Su música destaca por su estilizada calidad cinematográfica y sus temáticas de romance trágico, glamour y melancolía, así como sus referencias a la cultura pop, particularmente a la estética americana de los años 1950 y 1960.

Los años transcurridos entre la nostálgica reinvención posadolescente de la mujer fatal en Born to Die y el hipnótico viaje interior de Normal F*g Rockwell! dibujaron una de las evoluciones más ejemplares del pop actual. La fascinante frialdad y los tonos sepias de Video Games han ido dejando paso a penetrantes confesiones emocionales que conectan cada vez más con el pop clásico sin perder su misterio. Las mejores canciones de Lana Del Rey evocan una compostura perfecta que solo se resquebraja con los vaivenes del corazón, unas veces como rotunda declaración de principios, otras como tormento, y la mayoría como ambos.

DISCOGRAFÍA DE LANA DEL REY

Lana Del Ray (2010)

Born to Die (2012)

The Paradise Edition (2012)

Ultraviolence (2014)

Honeymoon (2015)

Lust for Life (2017)

Norman Fucking Rockwell! (2019)

Violet Bent Backwards over the Grass (2020)

Chemtrails over the Country Club (2021)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES DE LANA DEL REY

En Apple Music, han reunido las canciones más importantes la artista estadounidense en esta playlist:

