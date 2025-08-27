Lana Del Rey renombra su álbum a “Stove” y lo retrasa hasta 2026

Lana Del Rey ha vuelto a sorprender a sus fans con novedades sobre su esperado décimo álbum. En una reciente entrevista con Lynn Hirschberg para W Magazine, la cantante reveló que el proyecto, antes titulado Lasso y luego The Right Person Will Stay, ahora se llama Stove y tiene una nueva fecha de lanzamiento prevista para finales de enero de 2026.
Este cambio llega tras múltiples ajustes, ya que el álbum, inicialmente anunciado para septiembre de 2024, se pospuso a mayo de 2025 antes de esta última actualización. El retraso se debe a la incorporación de seis canciones adicionales, que Lana describió como “más autobiográficas de lo que esperaba”, lo que requirió más tiempo para pulirlas.
Stove mantendrá un marcado estilo country, trabajado junto a sus colaboradores habituales, Jack Antonoff y el productor de música country Luke Laird. Entre las canciones destacadas está Stars Fell on Alabama, también conocida como Husband of Mine, inspirada en su marido, el guía de tours de caimanes Jeremy Dufrene. Lana abrió su presentación en el festival Stagecoach de abril con este tema. Aunque ha lanzado los singles Henry, Come On y Bluebird este año, no está confirmado si formarán parte del disco. Además, un próximo tema, 57.7, podría ser el siguiente adelanto. Lana también comentó que las letras de Stove serán más melódicas y menos introspectivas que en trabajos como Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, nominado al Grammy.
El viaje melancólico de Lana Del Rey: una carrera de sueños y reinvenciones
Lana Del Rey, nacida como Elizabeth Woolridge Grant, irrumpió en la escena musical en 2012 con su álbum debut Born to Die, un trabajo que fusionó pop barroco, glamour nostálgico y una estética cinematográfica que la definió como un icono. Desde sus inicios como Lizzy Grant, con el poco conocido Lana Del Ray (2010), hasta su consolidación global, Lana ha tejido un universo sonoro único, marcado por letras introspectivas y melodías evocadoras. Su estilo, influenciado por el americana, el folk y el dream pop, le valió el reconocimiento con éxitos como Video Games y Summertime Sadness. Trabajando con productores como Rick Nowels y Jack Antonoff, ha mantenido una evolución constante, explorando temas de amor, pérdida y la identidad americana, siempre con un toque de melancolía.
Con nueve álbumes de estudio, incluyendo joyas como Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015) y Norman Fucking Rockwell (2019), este último aclamado como una obra maestra, Lana Del Rey ha consolidado su lugar en la música contemporánea. Discos como Chemtrails Over the Country Club (2021) y Blue Banisters (2021) muestran su versatilidad, incursionando en sonidos folk y country, mientras que Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023) le valió una nominación al Grammy. Su próximo proyecto, Stove, previsto para 2026, promete continuar su exploración del country. Con una base de fans leal y una influencia que trasciende géneros, Lana sigue siendo un referente cultural, reinventándose sin perder su esencia.
