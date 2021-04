Lana Del Rey sorprende anunciando otro disco, “Blue Banisters”, para el 4 de julio

Claramente, Lana Del Rey está decidida a que 2021 sea su año, no sabemos si más exitoso, pero sí más productivo. La cantante lanzará, coincidiendo con la fiesta nacional estadounidense, un nuevo disco titulado Blue Banisters. Curiosamente, el título no tiene nada que ver con Rock Candy Sweet, que supuestamente iba a ser su siguiente lanzamiento como anunció al día siguiente de publicar Chemtrails Over the Country Club, su reciente trabajo. Un lío, vamos.

No sabemos absolutamente nada más de este trabajo, ya que toda la información de la que disponemos es su breve post en Twitter con la que, supuestamente, sería la portada del disco.

Album out July 4th

BLUE BANISTERS pic.twitter.com/q37PDKeyy5 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) April 28, 2021

¿Qué esperáis de este Blue Banisters?