Lana Del Rey versiona Blue Skies para la nueva serie The New Look

La cantante estadounidense Lana Del Rey ha sorprendido a sus fans con una nueva versión del clásico Blue Skies, compuesto por Irving Berlin en 1926. La canción forma parte de la banda sonora de la nueva serie de Apple TV+ The New Look, que se estrenó ayer y narra la vida de los diseñadores de moda más icónicos de la Segunda Guerra Mundial.

En su interpretación, Lana Del Rey le da su toque personal al tema, que originalmente transmitía un mensaje de esperanza y optimismo ante los días difíciles. Con su voz dulce y melancólica, la artista recrea una atmósfera íntima y nostálgica, acompañada por una sutil orquestación.

Esta no es la primera vez que Lana Del Rey colabora con el productor Jack Antonoff, responsable de la banda sonora de la serie. Ambos ya habían trabajado juntos en el álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, nominado a los Grammy de este año, y en el próximo disco de la cantante, titulado Lasso, que explorará el género country.

La versión de Lana Del Rey se suma a otras dos adaptaciones de canciones de la época realizadas por Florence + The Machine y The 1975, que también forman parte del soundtrack de The New Look. La serie cuenta con un reparto de lujo, encabezado por Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams y Glenn Close, entre otros.