Lana Del Rey y Jack Antonoff, juntos de nuevo en Lasso

Jack Antonoff ha confirmado su participación en el próximo álbum de Lana Del Rey, Lasso, que marcará su incursión en la música country. Aunque Antonoff no ha revelado detalles específicos sobre su colaboración, ha enfatizado la importancia de permitir que la música hable por sí misma. Esta noticia llega después de que Lana Del Rey anunciara su décimo álbum de estudio, que contará también con la colaboración del productor de música country Luke Laird.

Lana Del Rey ha adelantado que Lasso no se alejará demasiado de sus anteriores trabajos, manteniendo sus raíces en el estilo Americana, pero con un toque más ligero y clásico del country. La cantante ha lanzado recientemente el sencillo Tough junto al rapero Quavo, aunque no está claro si esta canción formará parte del nuevo álbum. Además, ha prometido más lanzamientos antes de fin de año.

En una entrevista con NME, Lana Del Rey mencionó que las letras de Lasso serán menos introspectivas y más melódicas, comparadas con sus trabajos recientes como Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd y Blue Bannisters. La artista también expresó una sensación de satisfacción y facilidad en su proceso creativo actual, destacando que su nuevo proyecto se siente más lúdico y menos vindicativo.