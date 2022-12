Larry Mullen Jr., baterista de U2, podría no unirse al grupo si planean gira para 2023

Larry Mullen Jr., baterista de la famosa banda de rock U2, se estaría planteando no formar parte de una posible gira de los irlandeses en 2023, según ha revelado en una entrevista con The Washington Post que tuvo lugar el mes pasado.

El baterista, que ha sido parte de U2 desde su creación en 1976, dijo que valora su autonomía y que no siempre está se acuerdo con las opciones y decisiones del resto de la banda. Para justificar su decision, mencionó que tiene dañados sus codos, rodillas y cuello, algo que le han impedido tocar con normalidad últimamente. Debido a estas lesiones relacionadas con la batería, Mullen dijo que le gustaría tomarse un tiempo para curarse.

Aunque Mullen no confirmó si dejará definitivamente la banda, sus palabras han causado preocupación entre los fans. Sin embargo, en un hilo en Twitter, el entrevistador Geoff Edgers aclaró que Mullen nunca dijo que se estuviera retirando o dejando U2. Asimismo, habló sobre la fragilidad de la banda y dijo que «casi se separan con más frecuencia de lo que la gente cree».

Recordemos que la banda, formada en Dublín, Irlanda, en 1976, está compuesta por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. y ha lanzado 14 álbumes de estudio hasta la fecha.

Entre sus álbumes más destacados se encuentran «The Joshua Tree» (1987), «Achtung Baby» (1991) y «All That You Can’t Leave Behind» (2000), que han sido aclamados por la crítica y han vendido millones de copias en todo el mundo. La banda ha ganado 22 premios Grammy a lo largo de su carrera y ha ingresado en el prestigioso Rock and Roll Hall of Fame.

A pesar de las incertidumbres sobre su futuro, la banda sigue siendo uno de los grupos más exitosos y queridos del mundo.