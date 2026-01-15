Las canciones que dominaron 2025 década a década: un viaje por la memoria musical que sigue marcando el presente

El informe anual de Luminate ha vuelto a poner cifras —y contexto— a una realidad que cualquiera que viva conectado a la música ya intuía: los clásicos no solo no mueren, sino que siguen creciendo. En 2025, los temas más escuchados en Estados Unidos por década dibujan un mapa fascinante que mezcla nostalgia, fenómenos virales y el poder inagotable de ciertos himnos. Según los datos publicados por NME, el corte más reproducido de los años 60 fue Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, que acumuló 136,7 millones de streams. Un salto temporal nos lleva a los 70, donde Dreams de Fleetwood Mac volvió a demostrar su magnetismo con 387,4 millones de escuchas, impulsada todavía por el efecto viral que renació en 2020.

Los 80 estuvieron liderados por Don’t Stop Believin’ de Journey, que sumó 263 millones de reproducciones y que en 2024 fue nombrada por Forbes como la canción más grande de todos los tiempos. En los 90, el dominio fue para Iris de Goo Goo Dolls, que alcanzó 337,9 millones de streams y vivió un nuevo impulso gracias a su aparición en la banda sonora de Deadpool & Wolverine, un detalle que Luminate destaca como clave en su reconexión con nuevas audiencias. Ya en los 2000, Mr Brightside de The Killers volvió a demostrar su condición de fenómeno eterno con 272,1 millones de escuchas, reforzando su estatus tras convertirse en 2024 en el single más grande de la historia del Reino Unido que nunca alcanzó el número uno.

El repaso continúa con los 2010, donde Tennessee Whiskey de Chris Stapleton acumuló 306,7 millones de streams y reafirmó su título como la canción country más vendida de todos los tiempos, tal y como recogió Pitchfork. Finalmente, la década de 2020 tuvo un claro vencedor: Ordinary de Alex Warren, que con 746,8 millones de reproducciones se convirtió en la canción más escuchada del año en Reino Unido y la cuarta a nivel global en Spotify. Un dato que confirma cómo las plataformas de vídeo de formato corto siguen siendo decisivas para catapultar temas tanto nuevos como de catálogo.

De Creedence a Alex Warren: siete décadas de música que siguen marcando el pulso cultural

El recorrido por estas siete décadas no solo revela qué canciones han sido más escuchadas en 2025, sino también cómo cada una de ellas ha logrado mantenerse viva en el imaginario colectivo. En el caso de Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son es mucho más que un clásico del rock: es un símbolo cultural que ha acompañado generaciones enteras y que sigue resonando por su carga política y su energía cruda. Algo similar ocurre con Dreams de Fleetwood Mac, un tema que ha trascendido su época para convertirse en un fenómeno intergeneracional, impulsado por su presencia constante en redes sociales y su capacidad para conectar con públicos muy distintos. Los 80, representados por Don’t Stop Believin’, muestran cómo un himno puede convertirse en un elemento omnipresente en la cultura pop, desde series como Glee hasta eventos deportivos, reforzando su estatus de canción universal.

En los 90, Iris de Goo Goo Dolls sigue siendo una de las baladas rock más reconocibles del periodo, y su reciente aparición en Deadpool & Wolverine demuestra cómo el cine continúa siendo un motor clave para revitalizar catálogos enteros. Los 2000, con Mr Brightside de The Killers, confirman la capacidad de una banda de rock para trascender su tiempo y convertirse en un fenómeno global sostenido durante dos décadas. En los 2010, Tennessee Whiskey de Chris Stapleton evidencia el auge del country contemporáneo y su expansión más allá de Estados Unidos. Y finalmente, Ordinary de Alex Warren simboliza el presente: un artista emergente capaz de dominar plataformas globales gracias a la combinación de sensibilidad pop, algoritmos y una audiencia hiperconectada. Siete décadas, siete canciones y una misma conclusión: la música, cuando conecta, no entiende de tiempo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.