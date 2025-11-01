Las Crutchfield vuelven a unir fuerzas: nace Snocaps, su proyecto más íntimo y eléctrico

Después de más de una década de caminos musicales separados, las hermanas Allison y Katie Crutchfield han vuelto a compartir estudio y escenario con el lanzamiento sorpresa de Snocaps, el primer álbum de su nueva banda homónima. Publicado el 31 de octubre de 2025 a través de ANTI- Records, este trabajo marca el reencuentro creativo de las artistas desde su etapa como P.S. Eliot, el dúo punk que las catapultó en la escena indie de principios de los 2010.

Snocaps es un álbum de 13 temas que respira complicidad y madurez. Desde la apertura con Coast hasta el cierre con Coast II, el disco transita por paisajes sonoros que mezclan el folk introspectivo con ráfagas de indie rock melódico. La producción corre a cargo de Brad Cook, conocido por su trabajo con Bon Iver y Waxahatchee, y cuenta con la colaboración de MJ Lenderman, que aporta una textura cruda y emocional a las canciones. Según el comunicado oficial, el proyecto nació del deseo de las hermanas de volver a hacer música juntas como lo hacían en su adolescencia, y eso se nota: hay una química palpable en cada acorde, en cada armonía vocal.

El álbum ha sido recibido con entusiasmo, destacando la naturalidad con la que las Crutchfield retoman su vínculo artístico. Aunque aún no hay confirmación de gira, Snocaps ya se perfila como uno de los lanzamientos más personales y sólidos del indie estadounidense en lo que va de año. Todo apunta a que este disco podría abrir una nueva etapa para ambas, más colaborativa y menos marcada por sus trayectorias individuales.

De Alabama al corazón del indie: el viaje musical de las Crutchfield

Katie Crutchfield comenzó su carrera junto a su hermana Allison en P.S. Eliot, una banda de punk DIY formada en Birmingham, Alabama, en 2007. Con dos álbumes —Introverted Romance in Our Troubled Minds (2009) y Sadie (2011)— el dúo se ganó el respeto de la escena underground por sus letras confesionales y su energía sin artificios. Tras la disolución del grupo, Katie lanzó su proyecto solista Waxahatchee, con el que ha publicado seis álbumes, incluyendo el aclamado Saint Cloud (2020), que marcó un giro hacia el folk y el country alternativo. Su último trabajo, Tigers Blood (2024), fue destacado por NME como uno de los mejores discos del año, elogiado por su madurez lírica y su producción cálida y envolvente.

Por su parte, Allison Crutchfield formó Swearin’, banda de indie rock con tintes lo-fi que publicó tres álbumes entre 2012 y 2018. También lanzó un disco solista, Tourist in This Town (2017), donde exploró sonidos más electrónicos y melódicos. Aunque su carrera ha sido menos visible que la de su hermana, Allison ha mantenido una presencia constante en la escena indie, colaborando con artistas como Waxahatchee y Hurray for the Riff Raff. Con Snocaps, ambas artistas no solo recuperan su conexión musical, sino que también consolidan una nueva etapa creativa que promete ser tan honesta como emocionante.

