Laura Hibberd, la nueva promesa del pop inglés, presenta su explosivo directo de la mano de SON Estrella Galicia

Tras el arrollador estreno hace pocos días con el concierto de Queralt Lahoz, SON Estrella Galicia continúa descubriendo talento fuera de nuestras fronteras. Ahora es el turno de la última gran promesa del pop inglés: Lauran Hibberd. La cantante y compositora estrena una pieza que recoge su melódica propuesta. Pop desenfadado y colorido del que ya se puede disfrutar a través de los canales digitales del proyecto musical cervecero.

La crítica internacional puso sus ojos sobre Hibberd desde que la artista lanzara sus primeros sencillos. Esa expectación en ascenso culminará el 30 de julio con el lanzamiento de su primer EP, ‘Goober’, del que ya conocemos sólidos adelantos como el himno ‘How Am I Still Alive?’ que lanzó el pasado mes de marzo junto a Lydia Night de The Regrettes. En este tema, la cantante se ha asociado con la productora Suzy Shinn, responsable del éxito en hits de nombre de la talla de Panic! At the Disco, Dua Lipa, Katy Perry o Weezer, entre otros. Sin duda, la carrera de Lauran Hibberd promete grandes momentos como se vislumbra en esta actuación realizada para SON Estrella Galicia desde la Isla de Wight en Reino Unido.

En las próximas semanas, SON Estrella Galicia continuará descubriéndonos talento como ya os contamos hace unas semanas. Por esta nueva iniciativa por la que desfilarán nombres tan interesantes como los de Katy J Pearson, Walt Disco, The Ninth Wave o Starchild & The New Romantic. Vanguardia musical que atraviesa fronteras.