Laura Marling anuncia su nuevo disco «Patterns In Repeat» y lanza el sencillo «Patterns»

Laura Marling ha anunciado su próximo álbum Patterns In Repeat, que se lanzará el 25 de octubre a través de Chrysalis/Partisan. Este álbum marca su primer lanzamiento en cuatro años y fue escrito, grabado y producido por Marling en su estudio casero en Londres. El primer sencillo, Patterns, es una canción suave y tierna que refleja los ritmos repetitivos de la vida.

El álbum fue inspirado por el nacimiento de su hija en 2023 y explora las dinámicas familiares y la complejidad de la vida cotidiana. Marling describe cómo la maternidad ha influido en su proceso creativo, permitiéndole escribir mientras cuidaba a su bebé.

Patterns In Repeat sigue a su álbum de 2020, Song For Our Daughter, que fue escrito desde la perspectiva de una hija ficticia. Marling reflexiona sobre cómo cada uno de sus discos ha capturado diferentes capítulos de su vida, y cómo este nuevo trabajo representa una nueva perspectiva a sus 34 años.

El álbum incluye canciones como Child of Mine, Your Girl y Lullaby. Además, Marling ha anunciado una serie de conciertos en Londres y Nueva York para finales de este año, con entradas a la venta a partir del 19 de julio.

Tracklist de Laura Marling – Patterns In Repeat

‘Child of Mine’

‘Patterns’

‘Your Girl’

‘No One’s Gonna Love You Like I Can’

‘The Shadows’

‘Interlude’

‘Caroline’

‘Looking Back’

‘Lullaby’

‘Patterns in Repeat’