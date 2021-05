Laura Marling anuncia la vuelta de su proyecto LUMP con un nuevo disco

Una de las figuras más prominentes del folk británico actual, Laura Marling, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo trabajo con LUMP, su proyecto paralelo. LUMP nació en 2018 bajo la unión de Marling y Mike Lindsay, de la banda británica de folktronica Tunng. Al mismo tiempo de la creación de ese proyecto musical, la formación también anunciaba su primer trabajo de estudio, LUMP (2018).

Ahora Marling ha dado a conocer el retorno de LUMP después de tres años. Esta vuelta se va a materializar en un nuevo álbum de estudio, el segundo del dúo, bajo el nombre Animal. De la mano de este anuncio también viene la publicación del sencillo Animal, el primero del disco homónimo.

Sobre este próximo trabajo, Laura Marling ha comentado que lo estuvo trabajando el año pasado de forma paralela a su último elepé, Song For Our Daughter (2020). “Es el repositorio de tantas cosas que he tenido en mi cabeza y, simplemente, no encajan de esa forma en ningún lado. No tienen por qué tener sentido de forma narrativa, pero extrañamente acaban teniendo ese sentido narrativo de alguna forma“, dice Marling sobre LUMP.

El nuevo trabajo saldrá a la venta el 30 de julio de la mano del sello Partisan. El listado de canciones que compondrá Animal es el siguiente:

1 Bloom at Night

2 Gamma Ray

3 Animal

4 Climb Every Wall

5 Red Snakes

6 Paradise

7 Hair on the Pillow

8 We Cannot Resist

9 Oberon

10 Phantom Limb