Laura Marling ha publicado hoy por sorpresa Laura Sings Raffi, un álbum de 17 canciones en el que versiona al cantautor armenio-canadiense Raffi Cavoukian, referencia indiscutible de la música infantil en Norteamérica desde los años setenta. El disco, autoproducido por Marling en su estudio de Londres, llega año y medio después de Patterns in Repeat (2024) y amplía una primera entrega de 11 canciones que circuló en formato vinilo limitado a finales de ese mismo año. Según la propia artista, Laura Sings Raffi representa «un paso lógico» en su carrera.

La justificación no es solo biográfica. Marling explica que su amor por Raffi precede a la maternidad: fue viviendo en Norteamérica cuando descubrió sus canciones y reconoció en ellas algo que no esperaba encontrar en música para niños. No espectáculo, no sobreestimulación. Sinceridad y oficio.

Lo que Raffi y Marling tienen en común

Hay una línea recta entre lo que hace Raffi y lo que lleva haciendo Marling desde su debut en 2008. Los dos trabajan desde la convicción de que el oyente merece ser tratado con inteligencia. Los dos eluden el artificio. Los dos construyen canciones que no necesitan volumen para funcionar.

Marling lo articula con precisión en el comunicado: el principio que guía el trabajo de Raffi es «ser divertido, ser amable y nunca condescendiente». Aplicado a la canción infantil, eso es radical. Aplicado a la trayectoria de Marling, suena a declaración de intenciones retroactiva. El álbum no versiona a Raffi de forma irónica ni arqueológica — lo hace desde la admiración genuina de alguien que encontró en sus canciones un modelo de cómo relacionarse con el oyente.

El disco incluye tanto composiciones originales de Raffi como canciones del repertorio tradicional que él popularizó. Marling señala expresamente que todas están entregadas en homenaje a su estilo y su ética, lo que convierte Laura Sings Raffi en algo más cercano a un ejercicio de escucha activa que a un proyecto de versiones al uso.

Laura Sings Raffi: El tracklist con las 17 canciones

«Peanut Butter Sandwich» «Baby Beluga» «The More We Get Together» «Mr. Sun» «Five Little Frogs» «Six Little Ducks» «I Wonder If I’m Growing» «Down by the Bay» «One Light, One Sun» «Robin in the Rain» «Thanks a Lot» «Listen to the Horses» «Willoughby Wallaby» «Going to the Zoo» «Biscuits in the Oven» «Everything Grows» «Going on a Picnic»

Ocho discos y una voz siempre reconocible

Laura Marling publicó su primer álbum, Alas I Cannot Swim, en 2008, con dieciocho años. Desde entonces ha construido una de las discografías más coherentes del folk británico contemporáneo: I Speak Because I Can (2010), A Creature I Don’t Know (2011), Once I Was an Eagle (2013), Short Movie (2015), Semper Femina (2017) y Song for Our Daughter (2020) configuran una trayectoria en la que cada disco plantea una pregunta diferente pero la voz siempre es reconocible. En 2024 publicó Patterns in Repeat, grabado en parte junto a su hija recién nacida, que exploró la maternidad, el tiempo y la herencia familiar.

Es ese disco el que hace que Laura Sings Raffi tenga sentido más allá de la anécdota. Alguien que graba un álbum con un bebé en la habitación de al lado y luego publica un homenaje al hombre que lleva cincuenta años haciendo canciones para esos bebés no está haciendo un desvío — está completando un argumento.

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