Laura Mvula lanza “Church Girl”, segundo tema del próximo álbum “Pink Noise”

Según la ciencia, Pink Noise (ruido rosa), es un sonido de determinada frecuencia que zumba constante como un fondo natural que produce calma, relajación e inspiración. Por ejemplo, las olas rompiendo en la playa, el susurro de las hojas en los árboles o la caída de la lluvia, son ejemplos de ruido rosa. A partir de eso, quizás podamos comprender mejor el significado del próximo álbum de Laura Mvula, teniendo en cuenta además que llevaba cinco años de ausencia discográficas. Este nuevo trabajo tiene previsto salir al mercado el 2 de julio del presente año, y lo hará de la mano de Atlantic Records.

Laura Douglas más conocida como Laura Mvula, es una cantante y compositora británica que ya llamó la atención del público y de las críticas internacionales en su debut gracias al álbum Sing to the Moon (2013), de corte muy cinematográfico, y, posteriormente con su otro trabajo, The Dreaming Room (2016). El primer álbum estuvo entre los 10 principales de las listas británicas, obteniendo incluso un certificado de oro por sus ventas. El segundo álbum también cosechó excelentes comentarios. Fue nominado a los Premios Mercury en 2016 y donde destacaron temas como Overcome, Lucky Man y Phenomenal Woman, este último de marcado ritmo trepidante.

Cabe destacar que Laura Mvula inició su interés por la música siendo una niña, cuando se crió en los suburbios de Selly Oak y Kings Heath en Birmingham junto a su hermanos James y Dionne, ambos músicos y que también forman parte de su banda en en los directos. Mvula creció en una familia religiosa y amante de la música, y eso dejó una profunda huella en su alma. Su padre era un apasionado de Etta James, Miles Davis y Carpenters, yal mismo tiempo tocaba el piano en casa. Debido a este ambiente, Mvula aprendió de la música un arte por vivir y sentir, por lo que en la escuela fue considerada, musicalmente hablando, una estudiante modelo. Su madre era al mismo tiempo muy aficionada a las obras de Diana Ross. De mayor, Laura se casó con Themba Mvula, un barítono zambiano quien la animó a canalizar en la música la dura separación de sus padres. En base a ello, Laura escribió canciones como Father, Father de clara influencia religiosa, entre otras.

Volviendo al nuevo y tercer trabajo, es la propia Laura Mvula quien mejor expresa su filosofía: “Sin duda es el disco que siempre quise hacer. Cada rincón se calienta con los tonos del atardecer de los años 80. Nací en 1986. Salí del útero con hombreras. Absorbí el dinamismo de la estética de los 80 desde mis primeros momentos en este planeta. Luchar con la identidad parece ser uno de los ritos de paso hacia el artista establecido. Hacer Pink Noise se sintió como el más violento de los combates de lucha emocional. Fueron necesarios tres años de espera, de lucha, muerte y nada pero finalmente surgió como una explosión de sonido. Este disco es mi vuelo más honesto y sin complejos sobre la bandera de la libertad. En mi edad adulta había olvidado lo importante que era para mí la danza como herramienta vital de expresión creativa.”

Cuando se le pregunta sobre este nuevo sencillo extraído de Pink Noise, Church Girl, ella misma lo referencia de la siguiente manera: “Yo no soy mi historia. Durante mucho tiempo me identifiqué como las cosas que pasan en mi vida, las cosas que hago, buenas o malas. Estoy dejando ir este ‘yo’ creado por la mente. Estoy volviendo a casa conmigo misma, más allá del reino de la forma. No soy los pensamientos que hay en mi cabeza, ni las cosas que logro, ni la forma de mi corte de pelo. Ya no ‘bailo con el diablo’ en mi espalda. Estoy disfrutando de la luz de conocer mi verdadero ‘yo’ más profundo.” No cabe duda de que el ruido rosa tiene un gran efecto catártico sobre la cantante.

Sin embargo, Church Girl no es el primer sencillo que se adelanta de la nueva entrega. La artista británica ya había publicado con anterioridad Safe Passage, una pista con base synth pop ochentera que la propia Laura Mvula describe como “un poema sobre el vehículo que nos lleva a todos desde el espacio donde sentimos atrapados y ahogados, hacia la tierra prometida que en realidad existe. No es un sueño ni un lugar ficticio. Podemos ir ahí, incluso ahora. Solo tenemos que conectarnos con nosotros mismos y con nuestras relaciones amorosas. En definitiva, Safe Passage es un recuerdo de una época en la que sentir emociones positivas era mucho más simple que actualmente.”

Al margen de su calidad y estilos líricos, Laura Mvula se caracteriza también por sus excéntricos y coloristas looks que, en cierta medida, siguen los pasos de la glamurosa Grace Jones, especialmente cuando se rapa la cabeza y usa ropas y complementos de última tendencia vanguard. Y es que, detrás del escaparate fashion, hay un ser que ha vivido sus propias inclemencias y tormentas emocionales que se plasman sabiamente en la composición de sus temas. Porque la música es como la vida misma, viva, feroz y muy difícil, y a veces, suena exactamente como se define en estas tres palabras. Sin duda, para Laura, la música ha sido una forma de llorar y superar sus pérdidas, la separación de sus padres, la ruptura de su matrimonio, etc. La música, según ella, le ha dado las fuerzas necesarias para enfrentarse a los problemas, superarlos y dar un nuevo sentido a la vida y a los cambios que le ha suscitado. Sigamos pues con el ruido rosa (Pink Noise).

Tracklist del álbum Pink Noise

01 Safe Passage

02 Conditional

03 Church Girl

04 Remedy

05 Magical

06 Pink Noise

07 Golden Ashes

08 What Matters

09 Got Me

10 Before the Dawn