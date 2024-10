Lauren Mayberry (Chvrches) confirma los detalles de su disco debut en solitario «Vicious Creature»

La vocalista de Chvrches, Lauren Mayberry, ha anunciado su esperado debut en solitario con el álbum Vicious Creature, acompañado del vibrante sencillo Crocodile Tears. Este nuevo trabajo, que verá la luz el 6 de diciembre a través de Island Records, promete ser una exploración profunda de la sexualidad y el empoderamiento desde una perspectiva personal y auténtica.

Crocodile Tears, coescrita con Mathew Koma y Ethan Gruska, destaca por su ritmo ochentero y sintetizadores, mientras que sus letras reflejan el hartazgo de Mayberry hacia los hombres que dicen cualquier cosa para conseguir lo que quieren. El visualizer del tema, dirigido por Charlotte Patmore, muestra a Mayberry en una lujosa habitación de hotel, vestida con una camiseta de My Bloody Valentine y medias rojas.

En una reciente entrevista, Lauren Mayberry explicó que este Vicious Creature le permitió adoptar un personaje que le permitió liberarse de la necesidad de ser «agradable», algo que, según ella, frena a muchas mujeres en sus vidas. El álbum incluye colaboraciones con Tobias Jesso Jr., Dan McDougall y otros artistas, y está influenciado por iconos de su juventud como Tori Amos, Fiona Apple, PJ Harvey y Kathleen Hanna, así como por grupos británicos de los 90 como All Saints y Sugababes.

La gira norteamericana de Mayberry en 2025 comenzará en enero y recorrerá diversas ciudades, incluyendo San Diego, San Francisco, Salt Lake City, Denver, y más. Las entradas estarán disponibles en preventa a partir del 30 de octubre y la venta general comenzará el 1 de noviembre.

Para aquellos que quieran seguir de cerca la carrera de Lauren Mayberry, no se pierdan sus recientes lanzamientos en solitario. La vocalista de Chvrches lanzó el sencillo Something In The Air, anticipando su esperado álbum debut en solitario. Además, estrenó Shame, su segundo sencillo en solitario.