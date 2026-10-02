LCD Soundsystem no publican disco desde 2017, pero su agenda de final de año es más fiable que muchos calendarios de lanzamientos. La residencia de LCD Soundsystem en Nueva York regresa con doce conciertos repartidos en tres fines de semana, entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. En el centro hay una cifra redonda: la noche del 30 de noviembre en Brooklyn Steel será la número 100 de la serie. Para celebrarlo, la banda de James Murphy donará toda la recaudación de ese concierto a una causa benéfica que aún no ha desvelado.

El calendario arranca con cuatro noches en el Knockdown Center de Queens (del 19 al 22 de noviembre). Después salta a Brooklyn Steel hasta el 3 de diciembre y vuelve al Knockdown Center del 10 al 13 de diciembre. Produce The Bowery Presents, que promete teloneros en directo y fiestas posteriores con DJs invitados (sin nombres por ahora). Las entradas salen a la venta general el 9 de octubre en la web de la promotora, tras dos preventas los días 6 y 7 de octubre.

Una residencia en Nueva York sin disco que presentar

El ritual nació en abril de 2017, cuando el grupo inauguró Brooklyn Steel con una tanda de conciertos seguidos. Desde entonces ha sobrevivido incluso a la covid, que obligó a cancelar las últimas fechas de 2021. Este es el sexto año consecutivo de la cita, y el formato ya ha salido de la ciudad. En junio de 2025, por ejemplo, encadenaron ocho noches en la O2 Academy Brixton de Londres. Para LCD, quedarse quietos se ha convertido en la manera más eficaz de girar.

La paradoja salta a la vista. Mientras las noches se acumulan, el quinto álbum sigue sin fecha. En otoño de 2024 estrenaron “x-ray eyes”, que Murphy presentó como primer adelanto de un disco todavía en obras. El Primavera Sound llegó incluso a anunciarlo para junio de 2025, aunque después rectificó. Desde entonces, silencio: este año la banda se ha limitado a festivales y conciertos sueltos en Estados Unidos. Así, la residencia funciona como un disco en directo que se reescribe cada diciembre. También es una forma elegante de no tener que enseñar nada nuevo.

LCD Soundsystem: el baile como forma de envejecer

Murphy fundó LCD Soundsystem en Brooklyn en 2002 y debutó con “Losing My Edge”, un single sobre el miedo a quedarse viejo en la pista. Hoy suena a declaración de intenciones. Firmaron cuatro álbumes, de LCD Soundsystem (2005) a American Dream (2017), su primer número uno en Estados Unidos. Por el camino hubo una despedida en el Madison Square Garden en 2011 y un regreso a los escenarios en 2016. Desde entonces, el grupo ha hecho del directo su obra principal. En España, su última cita fue el Primavera Sound de Barcelona en junio de 2025. En Madrid no tocan desde agosto de 2024, cuando cerraron la primera jornada de Kalorama en IFEMA. Ese festival, además, no ha tenido edición madrileña este año. Desde aquí, por tanto, toca mirar hacia Queens y Brooklyn.

¿Cruzarías el Atlántico por una de esas doce noches o prefieres esperar a que el disco, si llega, los traiga de vuelta a España?

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