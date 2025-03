LCD Soundsystem y Pulp: Dos noches épicas que revolucionarán el Hollywood Bowl

¡El Hollywood Bowl está a punto de convertirse en el epicentro de la música alternativa! LCD Soundsystem y Pulp, dos de las bandas más influyentes de sus géneros, han anunciado que co-encabezarán dos espectáculos imprescindibles el 25 y 26 de septiembre de 2025 en Los Ángeles. Este anuncio ha emocionado a los fans de ambas bandas, y no es para menos: la unión de estos íconos del dance-punk y el britpop promete ser un evento que hará historia.

La conexión entre James Murphy, líder de LCD Soundsystem, y Jarvis Cocker, frontman de Pulp, no es nueva. Hace más de una década, en 2013, colaboraron en el single After You, una joya producida por Murphy que marcó el regreso de Pulp tras años de silencio. Ahora, estas dos fuerzas creativas se reunirán en el emblemático recinto angelino. Además, estas fechas son las únicas confirmadas con este doble cartel, lo que las convierte en una oportunidad única.

LCD Soundsystem llega en un momento álgido. Tras el lanzamiento de X-Ray Eyes en 2024, Murphy ha estado trabajando en el quinto álbum de la banda, sucesor del aclamado American Dream de 2017. Con giras recientes y una residencia en Londres programada para junio de 2025, el grupo neoyorquino está en plena forma para arrasar en el Bowl.

Por su parte, Pulp no se queda atrás. Tras su primera gira completa por Norteamérica en 2024 desde 2012, la banda de Sheffield firmó con Rough Trade Records en diciembre pasado, alimentando rumores de un nuevo álbum tras el We Love Life de 2001. Cocker expresó su entusiasmo en Facebook, según NME: “Tenía que suceder algún día y estamos en tan buena compañía… ¡Ven y disfruta la vida!”. Su set podría incluir clásicos como Common People y nuevas canciones como A Sunset.

Las entradas saldrán a la venta el 4 de abril a las 10 de la mañana (hora del Pacífico) vía Ticketmaster, pero la locura ya ha comenzado con las preventas: una para los propios artistas el 2 de abril (¡regístrate ya!) y otra de Live Nation el 3 de abril con el código DANCE. Con un aforo de 17,500 personas, el Hollywood Bowl vibrará con himnos como Dance Yrself Clean y Disco 2000. Pulp lo resumió en un tuit:

No es solo un concierto, es un choque de titanes que fusiona lo mejor del punk-funk y el britpop. Sin duda alguna, estas noches en el Hollywood Bowl serán uno de los hitos más importantes del 2025 para los amantes de la música alternativa.

