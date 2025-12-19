León Benavente arranca 2026 con un festín de colaboraciones en el Movistar Arena

El próximo 10 de enero de 2026, León Benavente debutará en el Movistar Arena dentro del marco de Inverfest, y lo hará con un espectáculo que promete convertirse en uno de los hitos del año nada más arrancar. La banda presentará su último trabajo, Nueva sinfonía sobre el caos (2024), acompañada por nada menos que 13 colaboraciones especiales: desde nombres consagrados como Eva Amaral, Nacho Vegas o Iván Ferreiro, hasta propuestas frescas como Hinds, Triángulo de Amor Bizarro o Grande Amore. También estarán presentes artistas de la talla de Miren Iza (Tulsa), Cristina Martínez (El Columpio Asesino), Anni B Sweet, Carlos Elías (Alcalá Norte), Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro (Rufus T. Firefly), Ángel Stanich y Martí Perarnau IV.
El concierto se plantea como una auténtica celebración de la amistad y del poder de la música en tiempos convulsos. Nueva sinfonía sobre el caos ha sido descrito como un álbum breve pero contundente, con estructuras clásicas y una ejecución arriesgada, capaz de combinar lo bailable con lo reflexivo. Desde su lanzamiento, el disco ha sido interpretado por toda España con llenos absolutos y ha cruzado fronteras en citas como Vive Latino en Ciudad de México o Rock al Parque en Bogotá. La expectación por este debut en el Movistar Arena no es casual: León Benavente se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del indie rock español, y este evento parece diseñado para reafirmar ese estatus.
León Benavente: una década de rock ácido y directo
Formados en 2012, León Benavente surgió de la unión de cuatro músicos con amplia experiencia: Abraham Boba (voz y teclados), Luis Rodríguez (guitarra), Eduardo Baos (bajo y sintetizadores) y César Verdú (batería). Procedentes de proyectos como la banda de Nacho Vegas, Tachenko o Schwarz, encontraron en este nuevo proyecto un espacio para dar rienda suelta a un sonido que mezcla indie rock, post-punk y electrónica con letras incisivas y críticas hacia la realidad social. Su debut homónimo, León Benavente (2013), ya marcó el tono de su propuesta: canciones como Ánimo, valiente o Ser brigada se convirtieron en himnos de una generación que buscaba un discurso más crudo y directo.
La evolución del grupo se consolidó con 2 (2016), un álbum que amplió su paleta sonora y los llevó a escenarios internacionales. En 2019 publicaron Vamos a volvernos locos, un trabajo que reforzó su carácter combativo y experimental. Posteriormente, ERA (2022) mostró una faceta más introspectiva y electrónica, mientras que Década (Demos y rarezas 2012-2013) (2023) ofreció una mirada retrospectiva a sus primeros pasos. Finalmente, Nueva sinfonía sobre el caos (2024) ha supuesto un punto de inflexión: un disco breve, potente y arriesgado que ha cosechado elogios tanto en España como en Latinoamérica. Con esta trayectoria, León Benavente ha demostrado que su propuesta no solo se mantiene vigente, sino que sigue evolucionando con fuerza y relevancia.
Su capacidad para combinar crítica social, energía rock y experimentación sonora los ha convertido en referentes indiscutibles del panorama musical ibérico. Con el festín que preparan en el Movistar Arena, queda claro que su historia está lejos de terminar: más bien, parece que apenas comienza un nuevo capítulo.
