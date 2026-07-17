Leon Bridges vuelve a la carga con una noticia que sus fans llevaban meses esperando: su quinto álbum de estudio, Happiness Anytime, llegará el próximo 25 de septiembre a través de Columbia Records. El anuncio ha venido acompañado de una sorpresa mayúscula: los primeros cuatro temas del disco ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Cuatro canciones para abrir boca: así suena el primer capítulo de “Happiness Anytime”

Bridges ha optado por una estrategia de lanzamiento poco convencional: en lugar de presentar un único sencillo, ha decidido repartir las doce canciones del álbum en tres EP de cuatro temas cada uno. El primero, publicado hoy mismo, incluye “Light the Way”, “Tears of Joy”, “Illusion” y “Your Love is Electric”, primer asalto de un recorrido que se completará en las próximas semanas hasta desembocar en el lanzamiento completo del disco.

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Brasil, afrobeat y la vieja calidez de “Coming Home”: el nuevo sonido de Leon Bridges

Producido por J. Lloyd (Josh Lloyd-Watson) y Lydia Kitto, dos de los tres miembros del trío británico Jungle, Happiness Anytime se aleja del terreno country y folk que Bridges exploró en su anterior álbum para sumergirse en ritmos brasileños, sudamericanos, afrobeat y disco. Entre las referencias que sobrevuelan el disco se cuelan el legado de Fela Kuti, la world music que Paul Simon exploró en Rhythm of the Saints y la sofisticación tropical de Jorge Ben, todo ello filtrado por la voz cálida y reconocible de Bridges. El bajista Pino Palladino, colaborador habitual de D’Angelo y Adele, también participó en las sesiones de grabación, aportando otra capa de peso a un disco que el propio artista describe casi como un antídoto frente al agotamiento colectivo.

Bridges ha explicado que no concibe la felicidad como algo que se persigue, sino como una sensación que aspira a que este disco deje huella en quien lo escuche. Según sus propias palabras, existe una presión constante por arreglar los problemas del mundo que puede llegar a resultar agotadora, y su papel como artista, dice, es aportar ligereza en medio de todo eso.

De Fort Worth a los Grammy: el camino de Leon Bridges hasta “Happiness Anytime”

Nacido y criado en Fort Worth (Texas), Leon Bridges se dio a conocer en 2015 con Coming Home, un álbum que evocaba el soul clásico de los años sesenta, debutó en el top diez del Billboard 200 y le valió su primera nominación al Grammy al Mejor Álbum de R&B. A ese debut le siguieron Good Thing en 2018, cuyo sencillo “Bet Ain’t Worth the Hand” le dio su primer Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Tradicional de R&B, y Gold-Diggers Sound en 2021, discos con los que fue ampliando su paleta hacia el pop y el R&B contemporáneo sin renunciar a su elegancia vocal característica. Por el camino, su colaboración con el trío texano Khruangbin en los EP Texas Sun y Texas Moon le permitió explorar terrenos más experimentales e instrumentales, una faceta que sigue asomando en su obra más reciente.

En 2024 publicó Leon, su cuarto álbum, un trabajo centrado en el country y el folk que rendía homenaje a su infancia en el sur de Fort Worth. Desde entonces, Bridges no ha dejado de sumar apariciones: en julio de 2025 pisó los escenarios de Madrid con un directo en el Mad Cool Festival que confirmó su buena conexión con el público español, y ya en noviembre compartió con Norah Jones el sencillo navideño “This Christmas I’m Coming Home”. Happiness Anytime llega ahora como un giro deliberado: tras la introspección de Leon, Bridges busca de nuevo la ligereza y el baile, esta vez con la mirada puesta en el sur.

Actuaciones sorpresa y una preventa ya en marcha: así ha sido el aterrizaje de “Happiness Anytime”

Antes del anuncio oficial, Bridges ya había ido dejando pistas del nuevo proyecto con una serie de actuaciones íntimas y por sorpresa en París, Cannes, Los Ángeles y el Montreux Jazz Festival, formatos reducidos y casi secretos que contrastan con la escala de sus giras habituales. La semana también incluyó dos noches en el mítico Jazz Café de Londres, en Camden, la primera de ellas celebrada el jueves 16 de julio, con el propio artista anunciando allí mismo el nuevo disco ante un público que solo esperaba un concierto sorpresa. Happiness Anytime ya está disponible en preventa en formatos de vinilo, CD y casete, y contendrá doce canciones en total, aunque de momento CrazyMinds solo puede confirmar el orden de los primeros siete temas, según la información distribuida por las tiendas oficiales del artista: “Light the Way”, “Tears of Joy”, “Illusion”, “Your Love is Electric”, “Talk It Over”, “Happiness Anytime” y “All Day, All Night”, esta última con la participación de Lydia Kitto. Habrá que esperar a la publicación de los dos EP restantes para conocer el resto de la lista definitiva y saber si Bridges anunciará también fechas de gira en Europa para presentar el disco.

▶ “Happiness Anytime” — Leon Bridges | 25 de septiembre de 2026 | Columbia Records

¿Qué os parece este nuevo capítulo de Leon Bridges hacia sonidos brasileños y afrobeat? ¿Os quedáis con la calidez de “Coming Home” o preferís este nuevo rumbo bailable? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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