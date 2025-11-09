Leon Bridges y Norah Jones se unen para darle un giro soul a la Navidad

La temporada navideña ya tiene un nuevo himno con aroma clásico: Leon Bridges y Norah Jones han lanzado This Christmas I’m Coming Home, un single que combina la calidez del soul con la elegancia del piano jazzístico. La canción, publicada el 7 de noviembre, juega con la nostalgia y el anhelo de volver a casa en estas fechas, retomando el espíritu de Coming Home, el tema que catapultó a Bridges en 2015, pero ahora con un aire festivo y entrañable.

El tema fue coescrito junto a Leon Michels, productor y colaborador habitual de Bridges, y se construye sobre un riff de piano clásico que sirve de base para que ambos artistas intercambien versos cargados de intimidad. “I wanna leave the world behind for now / And forget about the trouble on my mind”, cantan, en una declaración de intenciones que resume a la perfección lo que muchos buscan en estas fechas: un refugio emocional en medio del ruido cotidiano.

Este lanzamiento no llega solo. El cantante de Fort Worth ha confirmado que el próximo 14 de noviembre estrenará A Merry Black Christmas, otro single navideño que promete ampliar su repertorio con un enfoque más personal y cultural. La colaboración con Norah Jones, por su parte, no sorprende: la artista neoyorquina lleva años explorando territorios más allá del jazz, y su voz aterciopelada encaja con naturalidad en la propuesta soul de Bridges. Según medios como Rolling Stone, Jones ha demostrado en sus últimos proyectos una versatilidad que la mantiene vigente más de dos décadas después de su debut, y este dueto es una muestra más de su capacidad para adaptarse sin perder identidad.

Con este nuevo paréntesis navideño, el cantante confirma que no teme experimentar con formatos y tradiciones, siempre desde la autenticidad que lo caracteriza.

De Fort Worth al estrellato: la carrera de Leon Bridges

Leon Bridges irrumpió en la escena musical en 2015 con Coming Home, un debut que lo posicionó como heredero contemporáneo del soul clásico de los años sesenta. Con una voz aterciopelada y un estilo que evocaba a Sam Cooke, el álbum fue aclamado por la crítica y nominado a los Grammy, consolidando a Bridges como una de las nuevas voces más prometedoras del género. Su segundo trabajo, Good Thing (2018), supuso un giro hacia un sonido más moderno y expansivo, incorporando elementos de R&B y pop sin perder la esencia retro que lo había definido. Este álbum le valió un Grammy en la categoría de Mejor Interpretación R&B por el tema Bet Ain’t Worth the Hand.

En 2021, Bridges lanzó Gold-Diggers Sound, un disco que marcó un punto de inflexión en su carrera. Grabado en Los Ángeles, el álbum exploró un sonido más atmosférico y experimental, con colaboraciones de artistas como Robert Glasper y Terrace Martin. La crítica especializada, desde Pitchfork hasta The Line of Best Fit, destacó la madurez artística del proyecto, que mostraba a un Bridges dispuesto a expandir los límites del soul contemporáneo. Su cuarto álbum, Leon (2024), fue descrito por el propio artista como un regreso a sus raíces, inspirado en su infancia en Fort Worth y en la nostalgia de los días más sencillos.

Con cada lanzamiento, Bridges ha demostrado una capacidad única para equilibrar tradición e innovación, manteniendo viva la llama del soul mientras dialoga con el presente. Su versatilidad lo ha llevado a colaborar con artistas tan diversos como John Mayer, Khruangbin y Kacey Musgraves, ampliando su alcance más allá de los límites del género.

