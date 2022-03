Let’s Eat Grandma retrasan la publicación de su nuevo disco

Let’s Eat Grandma se han visto obligadas a retrasar el lanzamiento de su próximo disco debido a retrasos en la fabricación de vinilos.

El dúo de Norwich, integrado por Rosa Walton y Jenny Hollingworth, anunció en noviembre publicaría su tercer álbum de estudio, Two Ribbons, el 8 de abril a través de Transgressive, aunque ahora han tenido que retrasarlo hasta el 29 de abril, como han explicado en Twitter.

«Realmente lamentamos anunciar que, debido a los continuos retrasos globales de los vinilos, hemos tenido que cambiar la fecha de lanzamiento de nuestro álbum al 29 de abril de 2022» afirman.

Tendremos aún que esperar para disfrutar de su nuevo trabajo al completo.

