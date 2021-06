“Letter to Cyntia”: El nuevo e intenso sencillo de Nick Cave en respuesta a la carta de una fan

Muchas veces los fans le escriben a sus ídolos por medio de cartas, correos electrónicos, videos, responden tweets o publicaciones en Facebook, con la esperanza de recibir una respuesta y ser la envidia de los demás fanáticos al ser el único tomado en cuenta. La verdad es que muy pocas veces sucede, pero cuando pasa llega a ser monumental.



Tal es el caso de Cynthia, que en el 2018 le escribió a Nick una inusual carta, lejos de ser el mismo tipo de escrito que pone en alto al artista, tocó un tema muy sensible, el mismo Nick nos compartió un fragmento del texto que recibió: “Experimenté la muerte de mi padre, hermana y mi primer amor en los últimos años y siento que tengo cierta comunicación con ellos, principalmente a través de los sueños. Ellos me están ayudando. ¿Susie y tú sentís que vuestro hijo Arthur está con vosotros y se comunica de alguna manera?”.



Después de tan fuerte e íntima declaración, Nick supo cómo manejar la situación comentando: “En otoño de 2018, Cynthia envió esta pregunta a The Red Hand Files. Mi respuesta fue la primera vez que pude articular mis propios sentimientos contradictorios de duelo. Cartas como la de Cynthia me han ayudado a traerme a mí y a muchos otros de regreso al mundo”.



También nos contó que son dos temas dedicados a la mujer de la carta Letter to Cynthia y Song for Cynthia. Muchas veces nuestros ídolos se muestran inalcanzables y otras, tan cercanos y humanos como nosotros.



Te dejamos el sencillo: