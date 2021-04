El compositor escocés Lewis Capaldi se ha sumado a la lista de artistas (Kings Of Leon, Grimes, Lindsay Lohan, Aphex Twin o Gorillaz) que están apostando por este tipo de formato digital.

Sin adentrarnos mucho en el afilado tema de los NFT´s (Non fungible tokkens, o más bien, tokken no tangible…) hay que decir que son espacios digitales en la nube que se utilizan para almacenar cualquier cosa que pueda tener formato digital como música, obras de arte digitales, videoclips, libros, etc. En el ámbito musical se está apostando por este formato para impulsar el devaluado valor que tiene la música, y por consiguiente los trabajadores de la industria musical, en los formatos que ya conocemos.

Para esa apuesta, y con la finalidad de darle un atractivo de cara a los fans, en esa “premium card” incluyen, además del disco en formato digital que puedes descargarte, shows en vivo, ilustraciones o videos íntimos, escritos únicos, fotografías o cualquier cosa que le de un valor añadido a la pieza en cuestión. Lo que solemos llamar “piezas de coleccionista“, que en esta ocasión juegan en la oscuridad de las criptomonedas para impulsar o devaluar su valor. Pero ese es otro debate…

Un viaje experimental y audiovisual

Volviendo a Lewis Capaldi, el cuál está muy emocionado con el proyecto, podemos anunciar que se ha asociado con la compañía tecnológica Bondly para embarcarse en este proyecto. El proyecto consiste en un viaje experimental en torno al trabajo y vida del escocés y otras ventajas únicas, como por ejemplo, un evento privado e íntimo que los propietarios de cada “premium card” podrán disfrutar el próximo año. Para anunciarlo, Capaldi ha subido a Twitter, un comunicado mostrando estas recompensas.

“Estoy absolutamente emocionado de lanzar estas tarjetas coleccionables junto al increíble equipo de Bondly“, dijo Lewis en el comunicado que prosigue con las siguientes palabras. “Esto ha sido algo que me ha emocionado mucho durante un tiempo y que he trabajado duro en ello, ¡así que es genial poder finalmente anunciar esto a todos! ¡No he podido esperar para dar un pequeño adelanto de lo que les espera a algunos de ustedes a principios del próximo año!“, añade, para después colgar una fotografía de las esperadas tarjetas.

Para mas información de las tarjetas de Lewis Capaldi, entra en https://www.bondly.finance/lewiscapaldi y regístrate.

Unas expectativas que superar

Con un álbum debut (Divinely Uninspired to a Hellish Extent, 2019) plagado de premios, Capaldi no escatima esfuerzos en su segundo álbum de estudio. Por tal motivo, la semana pasada, compartió con sus fans más acérrimos el anuncio del cambio de fechas de su gira 2021, que pospone hasta el verano de 2022, y explica que está terminando su segundo LP.

“A pesar de todo este tiempo extra para escribir, todas las restricciones han hecho que sea más dificil ir a grabar las cosas en las que he estado trabajando y rodearme de las personas con las que me encantó trabajar en el primer álbum. Hacer el álbum bien es mi prioridad número uno en este momento”, confiesa.

Así que ahora toca esperar para poder escuchar en vivo al gigante de la música Lewis Capaldi, que seguro no será en vano.