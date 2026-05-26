Tres años después de aquel Glastonbury 2023 que se convirtió en una ruptura en directo, Lewis Capaldi habla con una claridad que entonces no podía permitirse. En una extensa entrevista con Billboard UK, el cantautor escocés describe el burnout que lo alejó de los escenarios como «una de las cosas más dañinas» que le han pasado, y la escena exacta en que supo que tenía que parar. El Lewis Capaldi que sale de esa conversación no es el mismo que entró en ella en 2023, y esa diferencia es, en sí misma, la noticia.

De Glastonbury al Madison Square Garden: tres años para volver a ser él

Todo el mundo recuerda las imágenes. El Pyramid Stage, junio de 2023, Lewis Capaldi con los tics del síndrome de Tourette mientras el público le devolvía la letra que él ya no podía cantar. Lo que no se vio fue lo que pasó cuando se bajó del escenario. «En cuanto salí, pensé: me tomo un descanso ahora mismo. Fue como quitarme un peso de encima», cuenta Capaldi. Encontró a sus padres llorando. Su banda estaba visiblemente afectada. Él, en cambio, estaba extrañamente tranquilo: se fue directo a Glasgow a tomar algo con amigos de la infancia.

Lo que vino después fue un silencio de dos años que también se sintió en España, donde canceló las fechas que tenía previstas. La vuelta llegó por donde tenía que llegar: otro Glastonbury, junio de 2025, esta vez como aparición sorpresa. El mismo escenario, otra historia. Esa misma noche publicó «Survive», que debutó directamente en el número uno del UK Singles Chart. El EP homónimo llegó en noviembre de 2025 con cuatro canciones —«The Day That I Die» entre ellas— y una quinta en abril de 2026, «Stay Love», que estrenó en un concierto improvisado delante de una floristería en Penn Station (Nueva York) ante una multitud que estuvo a punto de ser disuelta por la policía.

Desde entonces, el ritmo no ha parado: Madison Square Garden agotado, gira por el Reino Unido e Irlanda este verano, cabezas de cartel en el BST Hyde Park el 11 de julio y el Roundhay Festival el 12 de julio. No hay fechas en España anunciadas de momento, aunque el historial dice que cuando Capaldi gira, España acaba en el mapa.

«El Sindicato»: lo que Fender y Chatten le enseñaron sobre hacer canciones

La entrevista con Billboard UK tiene un segundo hilo que dice tanto como el primero. Capaldi reconoce abiertamente que durante la grabación de Broken By Desire to Be Heavenly Sent (2023) estaba tan obsesionado con replicar el éxito de su debut que perdió el norte: «Me volqué tanto en perseguir un hit que hacía cosas sobre la marcha y las dejaba en manos de productores». La autocrítica es notable viniendo de alguien que vendió más de un millón de copias de ese álbum.

El antídoto llegó de una dirección inesperada: la amistad con Sam Fender y el cantante de Fontaines D.C., Grian Chatten. Los tres viven cerca en el norte de Londres y se han bautizado a sí mismos, con humor, como «The Syndicate». Se mandan recomendaciones musicales, se acompañan a conciertos y comparten una forma de entender el oficio que Capaldi describe como reveladora. El momento decisivo fue la ceremonia del Mercury Prize 2025, donde ambos estaban nominados y Fender ganó con People Watching: “Hablan de la música como arte. Saben lo que están diciendo y lo que quieren que suene. Es tan inspirador”, cuenta. Lo que le han transmitido, dice, es sencillo y difícil a la vez: tomarse el tiempo, y empezar a importarle de verdad lo que hace.

El nuevo álbum no tiene fecha ni título anunciados. Capaldi dice que está “feliz y seguro” de no saber exactamente hacia dónde va, que el EP Survive sirvió para limpiar las ideas antes de empezar algo nuevo de verdad. Esa incertidumbre, en alguien que durante años vivió aterrado por las expectativas, suena a lo más parecido a la libertad que ha contado nunca.

Bathgate, el mundo y la vuelta al principio

Lewis Capaldi nació en 1996 en Bathgate, Escocia, y publicó su primer single, «Bruises», en 2017. Dos años después, Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019) lo convirtió en fenómeno global con «Someone You Loved», un número uno en Reino Unido y Estados Unidos que acumuló miles de millones de streams y lo catapultó a estadios. El segundo álbum, Broken By Desire to Be Heavenly Sent (2023), repitió el número uno en UK pese a las turbulencias que lo rodearon, pero fue también el principio del final de una etapa: publicado en mitad de una crisis de salud que Capaldi ya no podía gestionar en silencio, el disco llegó al mercado justo antes de que su autor anunciara que necesitaba parar.

Lo que vino después —el silencio, la terapia, la vuelta medida con Survive— ha resultado ser la parte más honesta de su carrera. Capaldi siempre fue un artista construido sobre la vulnerabilidad, pero había una diferencia entre cantarla y vivirla. Ahora que ha cruzado al otro lado, la pregunta sobre qué viene después tiene, por primera vez, una respuesta que no depende de los charts.

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