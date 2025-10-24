Lewis Capaldi vuelve con el corazón en la mano y un EP que promete emociones fuertes

Lewis Capaldi está de regreso y lo hace con todo el peso emocional que lo caracteriza. El artista escocés ha anunciado el lanzamiento de su nuevo EP Survive, previsto para el 14 de noviembre de 2025, y ha compartido el tercer adelanto del proyecto: Almost, una balada desgarradora que habla de la dificultad de seguir adelante tras una ruptura. La canción, descrita por el propio Capaldi como “una exploración cruda e íntima de lo que significa dejar ir —o al menos intentarlo—”, se suma a los anteriores sencillos Survive y Something In The Heavens, que marcaron su esperado regreso tras una pausa por motivos de salud.

Almost fue presentada en directo durante su reciente gira por Reino Unido, donde el público pudo escucharla antes de su lanzamiento oficial. La letra no escatima en vulnerabilidad: “Juro por Dios que estoy casi bien, solo pienso en ti todo el tiempo”, canta Capaldi, dejando claro que el dolor sigue presente. Según Cadena 100, el tema estuvo a punto de titularse I Only Think About You, lo que refuerza su carácter confesional. El EP incluirá cuatro temas: Survive, Something In The Heavens, Almost y The Day That I Die, este último aún inédito pero descrito como su canción más cruda hasta la fecha.

El regreso de Capaldi no es solo musical. Tras su retirada temporal en 2023 por complicaciones derivadas del síndrome de Tourette, el cantante ha colaborado con BetterHelp para ofrecer más de 700.000 horas de terapia gratuita, y ha celebrado conciertos íntimos durante la Semana de Concienciación sobre la Salud Mental. Además, ha confirmado una nueva gira por Reino Unido e Irlanda en 2026, con paradas en Dublín, Londres, Leeds y más ciudades. Todo apunta a que Survive será más que un EP: será una declaración de resiliencia.

De SoundCloud a los charts: el ascenso meteórico de Lewis Capaldi

Lewis Capaldi nació en Glasgow en 1996 y comenzó a tocar guitarra y piano desde niño. A los 17 años fue descubierto gracias a una grabación casera subida a SoundCloud, lo que le llevó a firmar con Virgin EMI. Su primer gran éxito llegó en 2018 con Bruises, pero fue Someone You Loved en 2019 el que lo catapultó al estrellato internacional. Este sencillo no solo lideró las listas en Reino Unido y Estados Unidos, sino que también le valió nominaciones al Grammy y dos premios Brit: Mejor Artista Nuevo y Canción del Año.

Su álbum debut Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019) consolidó su estilo: baladas intensas, letras vulnerables y una voz rasgada que conecta con millones. El disco incluye temas como Grace, Hold Me While You Wait y el ya mencionado Someone You Loved. En 2023 lanzó su segundo álbum Broken by Desire to Be Heavenly Sent, con canciones como Forget Me y Wish You the Best, que mantuvieron su fórmula emocional pero con una producción más pulida. Entre ambos discos, Capaldi ha demostrado que su éxito no es pasajero, sino fruto de una conexión honesta con su audiencia.

A pesar de los logros, la presión de la fama afectó su salud mental. En 2022 reveló que padece el síndrome de Tourette, lo que lo llevó a cancelar parte de su gira en 2023. Su regreso en 2025 con Survive y los nuevos sencillos muestra a un artista más consciente, comprometido con su bienestar y con el de sus seguidores. Su evolución artística y personal lo posiciona como una de las voces más auténticas del pop contemporáneo.

